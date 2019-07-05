«Оппоблок» придумал новую формулу закабаления Донбасса Киевом

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не должна стать «Южным федеральным округом» Российской Федерации, Донецку и Луганску не нужны особые статусы.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной Рады, один из лидеров «Оппозиционного блока» Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам так называемого представителя Юго-Востока, Украина должна быть нейтральной, одинаково относящейся и к России, и к Западу.

«Я был основателем партии «За жизнь» и после того, как Рабинович продал часть партии Медведчуку, я вышел оттуда по принципиальным соображениям.

Я с Медведчуком по-разному вижу Украину. Я Украину вижу внеблоковым, нейтральным, суверенным государством, а не Южным федеральным округом Российской Федерации. И это наше основное отличие.

Мы любим свою страну, мы будем за нее бороться и будем всегда в оппозиции партии войны… Мы должны быть внеблоковы и нейтральны, потому что как только мы смотрим в сторону России, у нас происходят майданы, в сторону Европы – у нас возникает Донбасс.

Это основа мира, внеблоковость Украины. Я считаю, что должна пройти полная децентрализация – финансовая и культурная.

Не профанация имени Гройсмана, а реальная. Для того, чтобы не пришлось давать особый статус двум регионам. Я считаю, что каждый регион в Украине должен иметь особый статус», – вывернулся Мураев.