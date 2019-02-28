«Оппоблок» устроил в Раде спектакль импотентов

28.02.2019

Верховная Рада готовится приступить к рассмотрению во втором чтении скандального закона, призванного усилить дерусификацию и приравнять к уголовным преступлениям действия в защиту прав русского населения.

Представитель «Оппоблока» Александр Вилкул сегодня под конец заседания вышел к трибуне в окружении соратников, которые выставили картонные коробки для бумаг.

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Вилкул заявил, что в коробках – более миллиона подписей против насильственной украинизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбор подписей – это явная симуляция «оппозиционной борьбы». Достаточно вспомнить, как во времена Виктора Януковича находившиеся тогда в меньшинстве в Верховной Раде националисты препятствовали голосованиям за любые инициативы в защиту русского языка. Тогда в сессионном зале были настоящие баталии.

Трудно поверить, что обладатели дорогих костюмов с мандатами депутатов от «Оппоблока» будут готовы к физическому противостоянию со своими оппонентами – особенно если учесть, как «бело-голубые» безропотно позволили ранее националистам вычеркнуть из законодательства термин «Великая Отечественная война».

Коробки с подписями – это попытка «Оппоблока» скрыть политическую импотенцию, которая вызвала лишь глумление националистов в зале и крики «Позор!».

«Появление этого языкового закона связано с тем, что у Порошенко есть свой томос, а спикер Парубий решил сделать себе свой маленький «томосик», и поэтому сегодня протискивает этот закон о языке. Его суть – запретить миллионам украинцев разговаривать на родном языке.

В этом законе есть термин «публичное унижение украинского языка» – это вы делаете попытку приравнять к публичному надругательству над государственными символами Украины. Попытки предоставления официального статуса и внедрение региональных языков вообще приравнивается к действиям, направленным на насильственную смену и свержение конституционного строя – очевидный бред. То есть, за реализацию норм европейской хартии языков нацменьшинств – десять лет тюрьмы. Что вы делаете?» – обратился к залу Вилкул.

Оскорблённый спикер Рады Андрей Парубий посчитал своим долгом ответить на «томосик».

«Я, действительно, всю жизнь делал всё для того, чтобы принять закон о языке. Потому что закон о функционировании украинского языка как государственного – это фундаментальная основа бытия государства и нации! И недаром они так беснуются! Потому что этим законом мы бьём в саму сердцевину Русского мира!» – заявил глава ВРУ.

В зале Верховной Рады показали «фильм», созданный инициаторами закона, в котором различные деятели Украины хвалили инициативу.

«Будет создан сертификационный центр, и в соответствии с ним будут создаваться стандарты языка. Экзамены должны сдавать те госслужащие, которые до сих пор, к сожалению, «мовой» не владеют и не могут доказать, что они её знают или учили. Создаётся два органа – национальная комиссия по стандартам государственного языка и уполномоченный по защите государственного языка», – заявил депутат-националист Николай Княжицкий.

«Вместе с тем закон через несколько лет сделает так, что и на западе, и на востоке Украины люди получат специальное образование в соответствующих центрах, как это предусматривает закон, смогут свободно обновить владение государственным языком. Старшие люди будут владеть им на уровне своих детей, которые уже сейчас в школах и на Донетчине, и на Луганщине, и в Одессе, более 80 процентов добровольно (после насильственного закрытия русских школ, – ред.) учатся в школах с украинским языком преподавания. Надеюсь, что мы сделаем эту интересное и качественное дело, начинаем работать. Слава Украине!» – подытожил Николай Княжицкий.