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21.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Бойко вдруг осмелел и стал выдвигать условия Зеленскому

Экс-кандидат в президенты Юрий Бойко обещает требовать от нового президента Украины прямых переговоров официальной делегации Киева с Донецком и Луганском. Об этом глава  заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, это будет основным требованием для того, чтобы возглавляемая Бойко политсила вступила в коалицию с партией победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

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«То, что мы сделаем – это то, что мы будем настаивать на проведении официальных переговоров официальной делегации от Украины с официальными директивами, утвержденными Указом президента. Без всяких там отставных политиков, при всем к ним уважении. Но это должна быть позиция государства», – заявил Бойко.

«Все эти три лозунга, которые взял уходящий президент – «язык, вера, армия», они ему не дали результата, потому что люди перестали ему верить. В том числе и языковой закон, который называется формально законом о функционировании украинского языка, а на самом деле является законом об уничтожении русского языка.

Нужно, чтобы люди это понимали четко. Потому 30% украинцев, которые разговаривают на русском языке, чувствуют, что их пытаются сделать людьми второго сорта. Мы этого позволить не можем, потому у нас готовы мероприятия, если, не дай Бог, этот закон доползет до принятия, то у нас есть меры, которыми мы будем бороться, чтобы он был отменен», – добавил экс-член Партии регионов.

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