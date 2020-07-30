Оппонентка Лукашенко заявила о похищении своей сестры

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Одна из участниц белорусского «женского триумвирата», выступающего на президентских выборах главным конкурентом Александра Лукашенко, Вероника Цепкало заявила, что ее сестра была сегодня похищена.

«Мою сестру, сотрудника «Белгазпромбанка» неизвестные люди прямо на парковке посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Куда – я не знаю. Причины задержания неизвестны, мне позвонили сотрудники ее банка. Я это расцениваю как политическое давление на нашу кампанию», – заявила Цепкало журналистам.

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Кроме того, по словам Цепкало, ее саму остановили сегодня сотрудники ГАИ и предложили проследовать в МВД для дачи показаний. Она попросила дать ей присутствовать на внеочередном заседании ЦИК, после которого и сделала заявление.

«Сегодня меня вызывают в МВД для дачи показаний по делу, которое было заведено по делу моего мужа и турецкоподданного гражданина. Я сейчас направляюсь туда», – сказала Цепкало.

Напомним, Валерий Цепкало, бывший директор Парка высоких технологий, пытался зарегистрироваться как кандидат в президенты Белоруссии, но ему было отказано. В ходе сбора подписей министерство внутренних начало в отношении него доследственную проверку по заявлению гражданина Турции.

Седата Игдеджи, который утверждает, что «Цепкало и его люди» угрожали ему и его семье физической расправой через Instagram. Он назвался подрядчиком, который строил дом Цепкало, но не получил денег.

Сейчас Валерий Цепкало вместе с детьми находится в России. А его жена и руководитель штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Марией Колесниковой объединились для поддержки Светланы Тихановской – единственного альтернативного кандидата, допущенного к выборам.

Виктор Бабарико находится в СИЗО как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному правоохранительными органами Белоруссии против менеджемента «Бегазпромбанка», в котором, как оказалось, работала сестра Вероники Цепкало. Бабарико был председателем правления этого банка и подал в отставку, когда решил баллотироваться в президенты Белоруссии.