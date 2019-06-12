12.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия
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Оппоненты Лукашенко выступают за Союзное государство и Русский мир

Звучащие в Белоруссии призывы выйти из состава Союзного государства являются элементом «информационной войны, которую ведут против России, с одной стороны, западные страны, с другой – белорусские власти».

Об этом заявил лидер крупнейшей белорусской левой партии (бывшей коммунистической) «Справедливый мир» Сергей Калякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны активно этому противодействовать, используя все возможные инструменты. Во-первых, необходимо разоблачать различные домыслы и фальсификации о том, что реализация Договора о создании Союзного государства угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

В-вторых, показывать на конкретных примерах и фактах какую пользу приносит народу Беларуси реальная интеграция в рамках Союза Беларуси и России и участие нашей страны в Евразийском экономическом Союзе. С помощью российско-белорусских общественных взаимоотношений возможно достичь важнейших целей интеграции», – цитирует Калякина «Белорусский партизан».

Он сформулировал позицию партии как «уход в Русский мир».

«Партия «Справедливый мир» всегда считала, что государство должно создавать благоприятные условия для развития белорусской культуры и ее неотъемлемой части – белорусского языка. Однако мы против насильственного его насаждения и ликвидации существующего равноправия двух государственных языков», – сказал Калякин.

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