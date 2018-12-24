«Оппозиционная» грызня: взгляд из Харькова

24.12.2018, Харьков, Дмитрий Губин

Харьковские избиратели, и особенно члены местных организаций разных небандеровских партий в ужасе от того, как где-то в Киеве их лидеры перессорились между собой. Не хочется им делать выбор: за Рабиновича или за Мураева, за Бойко или Новинского. А рядом, совсем рядом с полем драчки находятся еще Кернес и Добкин, которые тоже уже не работают в спайке. И еще есть люди Медведчука, которые, мягко говоря, не совсем вписываются в местные расклады.

В общем, нам отсюда видно, что наши депутаты и деятели переругались, а вместо единого списка, как говорит в таких случаях харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский, «детский сад укакался». У нас же в области люди работают в своих округах и в скандалах друг с другом не замечены. И ставший очень «нашим» Евгений Мураев, и руководитель областной организации Оппоблока Дмитрий Шенцев общаются со своими избирателями, противодействуют надругательствам властей над исторической памятью и верой. Но это в их районах, где их избрали в Верховную Раду. Есть и другие активные народные избранники, которые стараются не оставлять людей наедине с кошмарными реалиями.

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Нет ни одного местного СМИ, которое бы четко выражало позицию этих людей, и их мнение прорывается либо через соцсети, либо просто в виде устного народного творчества, либо в редких заказных материалах на правах рекламы. Ни одного оппозиционного в полной мере СМИ нет — и подставлять людей никто не хочет, и денег жаль. Увы, выйдя на общеукраинский уровень, они оказываются в разных партиях и фракциях, руководство которых борется друг с другом куда активнее, чем с националистами. Это там, в Киеве кто-то кому-то денег должен, кто-то у кого-то пытался заводик «отжать», у кого-то свои личные договорённости с властью и другие непреодолимые разногласия, но здесь этого нет и, честно говоря, среднему и нижнему звену партийцев эти разборки неинтересны.

Такую роскошь можно было бы себе позволить, если бы президент был фигурой декоративной, а парламент бы избирался исключительно по мажоритарной системе. Но на территории Украины совсем иные правила избирательной игры, при которых деление на множество мелких компашек приводит к полному проигрышу. А ведь игру в следующем году можно если не выиграть, то хотя бы получить «блокирующий пакет» в Верховной Раде. Если, конечно, перестать сводить счеты и заняться общим делом.

Вот как рассуждаю я и многие из тех, кто хотел бы голосовать за единую оппозицию и просто за дельных людей, хорошо себя зарекомендовавших в городе и области. Я — избиратель, которому предстоит делать выбор среди людей, чьи взгляды меня вполне удовлетворяют. Мне нужен мир, восстановление добрых отношений со всеми соседними странами и отказ от вступления в НАТО. А еще нужно прекращение беспредела в языковой, религиозной и исторической сфере. Одной экономикой сыт и защищен не будешь. Я не хочу разбираться, кто из них из «партии мира», а кто «За жизнь», чем «Возрождение» отличается от «Нашего края».

И таких, как я, в Харьковской области, мягко говоря, немало. Об этом четко свидетельствуют данные опроса, проведенного с ноября по декабрь социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» среди 1600 респондентов. Если бы выборы проводились в ближайшее время, то за Юрия Бойко отдали бы голоса 19,8% респондентов, определившихся со своим выбором. После него в рейтинге располагаются Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский (по 15,5%), а Пётр Порошенко серьезно отстает (9%). Антирейтинг возглавляет действующий президент: за него не проголосовали бы ни в коем случае почти 61% опрошенных.

Вы же понимаете, что если бы кандидат от антимайдановской оппозиции был единым, то на клоуна родом из КВН Зеленского почти никто не обратил бы внимания, а в сторону Тимошенко в наших краях смотрело бы куда меньше людей.

А пока идет грызня, на месте традиционной оппозиции появляются другие лица. Например, весь центр Харькова завешен рекламой киевлянина, депутата от блока Порошенко Грановского, кстати, поддержавшего антиправославный закон. Как он будет защищать наши интересы, если уже, задолго до выборов никак их не учитывает в сессионном зале?

Тот же Зеленский приезжает в Харьков, и участники студии «Квартал-95» дали социальный концерт в Харьковском национальном театре оперы и балета. На него пригласили «ветеранов АТО и ООС», учителей и врачей. Пользователи соцсетей прочат доктору Комаровскому пост министра здравоохранения в команде «президента Зеленского». А еще и Ляшко делает вид, что решает местные проблемы в столичных кабинетах. Вот и получается, что за неимением своей сильной альтернативы, как писал Козьма Прутков, «Кто не брезгает солдатской задницей, тому и фланговый служит племянницей».

К сожалению, не все те, кто подолгу находится в Киеве, способны уяснить, что эпоха «договорняков» в бизнесе уходит в прошлое, как ранее туда же отправилась возможность отстаивать свои права в гуманитарной сфере. Даже самые богатые и успешные не гарантированы от репрессий и конфискаций — и просто от целенаправленного разорения. Казалось бы, чего проще: объединитесь, выиграйте выборы, примите неотложные решения, а потом уж разбирайтесь между собой.