Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок «Победа»?

В Молдове, как известно, совсем на носу местные судьбоносные президентские выборы, в этот раз совмещенные с еврореферендумом. Судя по доносящимся из Кишинева отголоскам, накал тамошних политических страстей сопоставим с украинскими выборами 2019 года, когда Зеленский был против Порошенко.

Впрочем, памятуя о том, кто с кем борется в Молдове за местную власть, я бы поостерегся от малевания радужных перспектив, которые ни в коем случае не ждут Молдову ни в одном из вариантов итогового электорального пасьянса.

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Скепсиса добавляют и видеокартинки из Кишинева, до боли напоминающие автору уже виденное много раз на Украине нулевых-десятых. То ли арсенал приемов у молдаван тот же самый, то ли криэйторы одни и те же, но факт остается фактом: на этом далеко не уедешь, будь ты хоть десять раз по сто пророссийская оппозиция. ОПЗЖ, если что, подтвердит.

Так, на днях в столице Молдовы прошел громко анонсированный тамошним оппозиционным блоком «Победа», окормляемым беглым олигархом Иланом Шором, «марш голодных» или же «марш обманутых пенсионеров».

Само это мероприятие может служить отличным лакмусом к методам работы молдавской оппозиции.

Вот на этом, давайте, и остановимся. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что основными каналами донесения информации о случившемся стали отнюдь не молдавские, а государственные российские СМИ – Sputnik и RT, чьи корреспонденты и сопровождали митингующих, выдавая инфу с места событий.

Крупнейшие же молдавские СМИ о проведении марша вообще не сообщили. Это при том, что в Молдове далеко не Санду и ее политические партнеры являются крупнейшим медийным стейкхолдером. Выходит, что медиа, близкие к Воронину, Додону, Плахотнюку и остальным тоже-оппозиционерам, либо получили команду «молчать», либо их кураторов просто задавила конкурентная жаба.

Как результат: больше всего упоминаний о «марше» было в российском, а не в молдавском медиапространстве. Только, зачем россиянам эта информация в таком избытке? Довольно странный результат, если иметь в виду нацеленность на реальный результат, то есть, влияние на умы голосующих молдаван.

Но, если предположить, что реальным результатом для организаторов был красивый отчет перед какими-то российскими кураторами или спонсорами проекта, тогда все становится на свои места и выглядит логично.

Но не это главное. Тут, как говорится, было бы о чем сообщать. При ближайшем рассмотрении весь этот цирк с конями, пардон, «обманутыми пенсионерами», выглядит, мягко говоря, не столь однозначно, а говоря совсем откровенно, – как явный самострел «Победы» себе же в ногу.

Разошедшиеся по соцсетям и попавшие на провластное молдо-ТВ видео с «марша» заставляют недоумевать: а что это вообще такое было? В кадре «марша пенсионеров» мы видим вполне благополучных людей отнюдь не пенсионного, а студенческого возраста.

Только одному мне кажется что тут что-то не так? Автор этих строк видел подобное тысячу раз на Украине в «золотую эпоху Ющенко», когда противоборствущие политиканы нанимали за мелкий прайс флагомахов в студенческих общежитиях, чтобы те изображали, по обстоятельствам – то противников НАТО, то голодающих учителей, то протестующих против планов продажи земли селян, то чернобыльцев с «афганцами», то еще кого-нибудь.

Соглашусь, в плане простоты работы «бригадиров», ответственных за привлечение массовки на митинг, это просто и логично. Но на выходе получается большой ноль. Ведь, оппонентам, то бишь, той самой власти, под офисы которой флагомахи несут пустые кастрюли и гробы, – всего-то и нужно – как вовремя подсветить нужные кадры и показать их по ТВ с правильными комментариями.

Не удивлюсь, если Санду и в этот раз раскатает такую оппозицию тонким слоем. И не потому, что она чем-то лучше. А потому, что врет она по-крупному, не размениваясь на такие вот постыдные мелочи. Смело рисуя перед молдаванами, как тот Остап из «12 стульев», образ европейских Нью-Васюкв, в которые превратится Молдова, стоит только правильно проголосовать.

А еще эта история – в том числе и о полной профнепригодности молдавских политиканов, на которых с упорством ставит Москва в РМ.

И не то, чтобы в Молдове не было обманутых пенсионеров и голодных стариков. Их там и вчера, и сегодня – более чем достаточно. Молдова как была при Воронине с Додоном, так и остается нынче при Санду – самой бедной и коррумпированной страной в Европе, с переменным успехом оспаривая это совсем не гордое звание у соседней Украины.

Нищенские пенсии и зарплаты, произвол чиновников, высокие цены и массовое бегство трудоспособного населения – это молдавская реальность. Но все это живет своей собственной жизнью, мало пересекаясь с параллельной вселенной политических имитаторов. А то, что и молдавская власть и молдавская оппозиция – это именно имитаторы, – в том сомнений нет, достаточно ретроспективного взгляда на последние 30 с гаком лет реставрированной постсоветской государственности.

Настоящие политики, а не имитаторы, не нуждались бы во флагомахах из студенческих городков на почасовой оплате. На настоящие, а не ряженые «марши обманутых пенсионеров» – без кавычек – толпами бы шли настоящие обманутые пенсионеры, как они шли на анпиловские митинги в Москве в 1992-1993 годах.

Но для того, чтобы наладить реальную коммуникацию с недовольными сегментами общества, а не ее имитацию для галочки в виде раздачи продуктовых пайков с партийной символикой, нужно работать в поле и иметь реальные структуры, а не «штабы», вспоминающие об избирателях примерно раз в несколько лет, перед очередными выборами.

Способны ли на это нынешние «пророссийские» политики Молдовы, по какому феншую их ни рассаживай и какие коалиции из них ни формируй – это большой вопрос. Пока что без ясного ответа.