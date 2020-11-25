Оппозиционные режиму Джукановича военнослужащие встали против НАТО на сторону защитников горы Синяевина

25.11.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Четверо действующих и отставных военнослужащих черногорской армии посетили лагерь защитников черногорской горы Синяевина, которую НАТО хочет превратить в артиллерийский полигон.

Офицеры передали активистам продукты и предметы гигиены, и заявили о том, что «армия с народом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лагерь защитников Синяевины в Маргите объединияет экологов, местных жителей, представителей сербских партий Черногории, либералов и анти-НАТО-активистов. Военнослужащие армии Черногории заявили, что прибыли туда как гражданские лица.

В то же время, это были те же офицеры, что в свое время организовали движение «Армия защищает святыни», направленное против дискриминирующего Сербскую православную церковь «Закона о свободе вероисповедания». И многие из представителей этой инициативы поплатились за свою позицию различными административными, дисциплинарными взысканиями от командования, вплоть до увольнения.

Но после победы на парламентских выборах антинационалистических сил были восстановлены в званиях и должностях.

«Армия не является врагом народа, так же как люди, которые защищают и охраняют Синяевину от военного полигона, не являются врагами армии Черногории, – заявил активистам старший сержант первого класса Давор Бакич. – Как солдат я дал клятву защищать народ и государство, и не пойду против своей присяги.

А людьми, которые поддерживают разрушение Синяевины, явно манипулировали. Сегодня со мной Мирослав Малишич, действующий офицер армии Черногории, Небойша Байович, старший сержант первого класса, и майор в отставке Ненад Вуядинович.

Целью нашего сегодняшнего визита было прежде всего доказать и показать вам, что вы не одиноки в этой истории и что вы не против нас, как против армии, и что армия не против вас, как нашего народа. Вместе мы сохраним гору».

Также, по словам Бакича все прибывшие являются представителями Профсоюза обороны и армии Черногории. Поддержка военных вызвала воодушевление среди защитников горы.

Напомним, что ранее командование НАТО (Черногория – член альянса с 2017 года), высказало намерение провести артиллерийские учения на полигоне у живописной горы Синяевина.

В защиту уникального природного памятника выступили самые разные люди – жители Черногории, объединившись в гражданскую инициативу «Спасем Синяевину». Активистов официально поддержала Сербская православная церковь.

Дважды активистам удалось воспрепятствовать войскам провести стрельбы в долине горы. С октября месяца на этом месте на постоянной основе действует лагерь, благодаря которому общественники отбивают попытки войск провести заявленные учения.