Оппозиционный сербский олигарх открестился от ночных погромов в Белграде

08.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из лидеров прозападного «Союза за Сербию», оппозиционный олигарх Драган Джилас открестился от участия в попытке устроить ночной майдан возле здания Народной Скупщины в Белграде.

«Только одно послание. Александр Вучич, народ пришел. Ты лжешь, угрожаешь, преследуешь, называешь нас идиотами, но это все ненадолго. Никакая диктатура не длится вечно. Обвиняй меня миллион раз. Пустослов ты. Это не мои хулиганы. Это ответ граждан, которые от сердца и души говорят, что им достаточно», – прокомментировал Джилас в своем твиттере сообщения о том, что он стоит за массовыми беспорядками.

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Напомним, что накануне ночью толпа в пять тысяч человек пыталась штурмовать здание сербского парламента. Формальным поводом для беспорядков стало возвращение режима ограничений в Белграде в связи с новой вспышкой COVID-19 в городе. В ходе беспорядков двадцать человек – семь протестующих и тринадцать полицейских получили ранения. Погромщики били витрины и поджигали припаркованные в центре автомобили.

Драган Джилас.

Сразу же после начала беспорядков в сербских социальных сетях появилась информация, что за ними стоит прозападный оппозиционный олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас, мечтающий вернуться к власти в стране.