Оппозиционный телеканал потребовал запретить ролик партии Вучича, взяв деньги за его трансляцию

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский телеканал N1 обратился в ведомство, регулирующее работу электронных СМИ, с требованием запретить показ в эфирах телеканалов предвыборного ролика блока «Александр Вучич – За наших детей» из-за участия в нем шестилетней девочки.

Об этом сообщило издание Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, как стало известно журналистам Informer, сам телеканал N1 прокрутил этот ролик одиннадцать раз, взяв за него деньги. При этом прозрачной информации о стоимости предвыборной рекламы в ротации телеканала авторам расследования найти не удалось, поскольку ее маркетинговая группа N1 банально утаивает, предлагая всем участникам предвыборной гонки делать заявки посредством письма на электронный адрес. Журналисты тогда попросили прокомментировать ситуацию программного директора телеканала Югослава Чошича.

«У меня нет комментариев для вас, – ответил на запрос Informer представитель руководства N1.

Югослав Чошич.

Про сам телеканал известно, что его директором является некий Фред Метни из Люксембурга и ресурс целенаправленно поддерживает внесистемную прозападную оппозицию. В сербское ведомство, регулирующее работу сербских электронных СМИ телеканал N1 обратился в связи с якобы недопустимостью использования ребенка, в данном случае шестилетней девочки в предвыборной борьбе.

В ролике блока «Александр Вучич – За наших детей», участвующего в предстоящих 7 июня парламентских и местных выборах в Сербии, президент Сербии Александр Вучич общается с маленькой девочкой, играющей в игрушечный городок. Сербский президент интересуется у ребенка, где ее отец, и девочка отвечает, что он сейчас работает в Германии (многие сербы вынуждены работать заграницей из-за непростого экономического положения страны не до конца оправившейся от войн и экономической блокады). В ответ на это Александр Вучич говорит, что знает, что нужно сделать для того, чтобы ее папа вернулся домой.

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Понятно, что лоббисты интересов Запада не заинтересованы в том, что сербские отцы, работающие в Европе за небольшие зарплаты, возвращались к своим семьям, трудом укрепляя свою родную страну.