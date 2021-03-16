Оппозиционных депутатов заставят денонсировать Харьковские соглашения под угрозой репрессий

16.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Рассмотрение украинским парламентом законопроекта о денонсировании Харьковских соглашений станет лакмусовой бумагой, которая в зависимости от голоса «за» или «против» проявит – «зрадник» депутат или нет.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На последнем заседании СНБО, которое прошло на прошлой неделе, был рассмотрен один из важнейших вопросов нашей истории – это подписание Харьковских соглашений 2010 года. Эти Харьковские соглашения для тогдашней новой власти были, в первую очередь, проверка от РФ, насколько они могут придавить нас, и насколько мы можем поддаться на это.

Как оказалось, в то время власть была готова к компромиссу по вопросам денег и обогащения. И относительно этого и было принято решение СНБО – проверить, каким образом они принимались, каким образом за них голосовали, и на каких основаниях принималось то или иное решение», – заявил Дунда.

«Если просто объяснить, Харьковские соглашения – это как в медицине, если у человека есть раковая опухоль, так на Украине этот Черноморский Флот в Севастополе был такой раковой опухолью. И вместо того, чтобы принять решение её удалить, в 2010 году тогдашней властью было принято решение наоборот оставить её такой, какой она есть, может само переживёт. Она не пережила, она наоборот разрослась и захватила от нашей Украины, от нашего тела, нашу часть – это Крым, а потом Донбасс.

Если бы не было этих Харьковских соглашений, то у нас в 2013 – 2014 году Украина с Россией уже бы разработали план, уже бы смотрели, каким образом вывести Черноморский Флот с территории Украины, Севастопольской базы. И у Черноморского Флота РФ не было бы времени и возможных инструментов готовиться к аннексии, которую они провели в 14 году, которую они спокойно подготовили и реализовали», – рассуждает «слуга народа».

Таким образом, подчеркнул Дунда, на основании решения СНБО нужно проверить тех депутатов и чиновников, которые это решение приняли, «почему они сделали такую «зраду».

«Но, кроме этого, нужно денонсировать эти соглашения, потому что сегодня это единственное юридическое основание быть сапогу российского военного на нашей территории, в нашем Крыму, в нашем Севастополе. И поэтому это основание нужно убрать.

Поэтому мы предоставили соответствующий законопроект под № 0095 о денонсировании Харьковских соглашений. И именно этот законопроект должен быть, в том числе, одним из критериев посмотреть, как будут голосовать депутаты наши, каким образом они примут это решение и как они себя поведут – они за РФ или они всё-таки за Украину?» – пояснил суть законопроекта инициатор.