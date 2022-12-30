«Оппозиция и западные партнеры их испохабили»: Пригожин объяснил, что не так со словами «либералы» и «демократы»

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Предприниматель Евгений Пригожин не посетил торжественную часть Всероссийского Слета ЛДПР, посвященного 33-летию партии. Мероприятие состоялось в Колонном Зале Дома Союзов 12 декабря. Ситуацию в беседе с изданием «Век» прокомментировал сам бизнесмен.

«Я с уважением отношусь к Жириновскому и к тем, кто поддерживает идеи ЛДПР. В ЛДПР есть две проблемы. Первая, малозначительная, это название. Неплохо было бы пройти ребрендинг. Слова «либералы» и «демократы», когда создавалась партия в 90-ые, были заветными. А теперь наша оппозиция и западные партнеры так их испохабили, что лучше бы придумать что-нибудь в духе времени. Например, ЛДПР — «Люди Дела — Патриоты России»», — проводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

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Предприниматель отметил, что второй проблемой является председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он добавил, что неоднократно рассказывал о своем отношении к политику. Пригожин поздравил всех членов партии с наступающим Новым годом и пожелал им избрать достойного руководителя, который «не посрамит имя и дела» Владимира Жириновского.