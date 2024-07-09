Оппозиционеры Молдовы жрут друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

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Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра Стояногло в качестве оппозиционного кандидата в президенты РМ, не в восторге от этой инициативы бывшего главы государства.

Первыми отмежеваться от этой инициативы поспешили партнёры социалистов по парламентскому блоку – Партия коммунистов во главе с 83-летним экс-президентом Владимиром Ворониным, который, согласно внутрипартийным источникам, не против тряхнуть стариной (в самом прямом смысле) и предстать перед избирателями в качестве «молдавского Байдена». Депутат-коммунист Олег Рейдман заявил, что Стояногло «является кандидатом от социалистов» и решение о его поддержке «принадлежит ПСРМ».

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Ещё более резкую критику инициативы Игоря Додона высказал экс-министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе, который в последнее время критикует свою бывшую партнёршу по блоку «АКУМ» Майю Санду, и которого Додон пригласил на встречу для обсуждения кандидатуры Александра Стояногло.

«Это всего лишь политическая игра. Этот сценарий со Стояногло, поддерживаемый ПСРМ, и уход Игоря Додона совсем не новый. Об этом не знали только те, кто не хотел знать. Это соглашение, о котором говорят уже давно, о том, что кандидат, не имеющий политической известности, должен быть поддержан, чтобы Майя Санду могла свободно баллотироваться на новый срок», – заявил Нэстасе.

По его словам, на деле все уже видели, как ПСРМ и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» вели переговоры и сотрудничали, «к чему добавляется не случайное замедление рассмотрения дел, связанных с финансированием ПСРМ и ее лидера».

«Поэтому говорю Игорю Додону, чтобы он никогда не смел звать меня в свои политические пародии, звать своих союзников из «Действия и солидарности» и Майю Санду, заключать любые соглашения, которые они хотят», – подытожил Нэстасе.

Ранее эту же мысль высказал политолог Александр Кориненко.

«Стояногло кандидат от ПСРМ, а не от оппозиции. Те, кто спешит объявлять его единым кандидатом, попридержите лошадей. Не уверен, что кандидаты от оппозиции будут сниматься в пользу Александра Дмитриевича. Все нацелены на парламентские выборы, поэтому не засветиться на президентских – это большое упущение», – написал он в своем телеграм-канале.