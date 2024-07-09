Оппозиционеры Молдовы жрут друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

Алексей Логофет.  
09.07.2024 12:59
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 239
 
Выборы, Дзен, Молдова, Оппозиция, Политика


Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра Стояногло в качестве оппозиционного кандидата в президенты РМ, не в восторге от этой инициативы бывшего главы государства.

Первыми отмежеваться от этой инициативы поспешили партнёры социалистов по парламентскому блоку – Партия коммунистов во главе с 83-летним экс-президентом Владимиром Ворониным, который, согласно внутрипартийным источникам, не против тряхнуть стариной (в самом прямом смысле) и предстать перед избирателями в качестве «молдавского Байдена». Депутат-коммунист Олег Рейдман заявил, что Стояногло «является кандидатом от социалистов» и решение о его поддержке «принадлежит ПСРМ».

Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Ещё более резкую критику инициативы Игоря Додона высказал экс-министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе, который в последнее время критикует свою бывшую партнёршу по блоку «АКУМ» Майю Санду, и которого Додон пригласил на встречу для обсуждения кандидатуры Александра Стояногло.

«Это всего лишь политическая игра. Этот сценарий со Стояногло, поддерживаемый ПСРМ, и уход Игоря Додона совсем не новый. Об этом не знали только те, кто не хотел знать. Это соглашение, о котором говорят уже давно, о том, что кандидат, не имеющий политической известности, должен быть поддержан, чтобы Майя Санду могла свободно баллотироваться на новый срок», – заявил Нэстасе.

По его словам, на деле все уже видели, как ПСРМ и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» вели переговоры и сотрудничали, «к чему добавляется не случайное замедление рассмотрения дел, связанных с финансированием ПСРМ и ее лидера».

«Поэтому говорю Игорю Додону, чтобы он никогда не смел звать меня в свои политические пародии, звать своих союзников из «Действия и солидарности» и Майю Санду, заключать любые соглашения, которые они хотят», – подытожил Нэстасе.

Ранее эту же мысль высказал политолог Александр Кориненко.

«Стояногло кандидат от ПСРМ, а не от оппозиции. Те, кто спешит объявлять его единым кандидатом, попридержите лошадей. Не уверен, что кандидаты от оппозиции будут сниматься в пользу Александра Дмитриевича. Все нацелены на парламентские выборы, поэтому не засветиться на президентских – это большое упущение», – написал он в своем телеграм-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть