Оппозиция навязывает белорусам «конфликтных» исторических деятелей

28.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская и западная социология фиксирует, что белорусы в большинстве выбирают в качестве ориентиров «бесконфликтные» объединяющие исторические фигуры.

Об этом, выступая сегодня на VII форуме регионов власти РБ и РФ, заявил белорусский публицист Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Личности, которых белорусы признают национальными героями, совершенно бесконфликтны. Это Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский. Если мы посмотрим первые места «рейтинга», то там «борьба» идет между Петром Машеровым, Янка Купала и Якубом Коласом.

То есть, мы видим, что люди выбирают из своего богатого исторического прошлого именно те фигуры, которые объединяют нацию. И это во многом коррелируется с той политической культурой, которая формируется в Республике Беларусь», – отметил Гигин.

В тоже время он полагает, что организаторы нынешних протестов проводят противоположную историческую политику.

«Их организаторы на протяжении нескольких лет вычленяли из исторического наследия белорусов именно те фигуры, которые связаны с революционным действием,скажем, Константин Калиновский. Из творчества Янки Купалы, Максима Богдановича, вырываются именно те произведения, которые связаны с революционными процессами на рубеже 19-20 годов», – сказал Гигин.