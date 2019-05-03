Где-то мы уже видели это: Сербские майданщики травят празднующих 1 мая

03.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Праздник 1 мая в Сербии является государственным. Обычно в этот день жители страны выезжают на природу, готовят гриль и отдыхают семьями. Однако в этом году их поздравили весьма необычным образом.

Ярый представитель сербской оппозиции и сторонник Вука Еремича, одного из лидеров «Союза за Сербию», историк Чедомир Антич (см. заглавное фото) в своем Twitter оскорбил всех, кто отмечает Первомай.

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«Мы желаем счастливого гриля для всех нацистов, фашистов и коммунистов», – написал Антич в своем аккаунте, опубликовав фотографии празднования 1 мая национал-социалистами в гитлеровской Германии.

Антич, известный сторонник концепции «Сербии в Европейском экономическом пространстве»,фактически оскорбил и национальный праздник, и большинство жителей Сербии. Однако пока что реакции официальных властей страны не последовало.

При этом сам Вук Еремич также попал в непростую ситуацию: в интервью для портала Balkan Info он практически в открытую признал, что он, Джилас и Обрадович намерены прийти к власти в Сербии с помощью иностранного фактора, интересы которого затем будут реализованы без колебаний.

Вук Еремич

Чтобы объяснить план «Союза за Сербию» относительно прихода Сербии к власти, Еремич вернулся в далекую историю, сказав, что без помощи поддержки извне нельзя добиться серьезных политических изменений, и что правители в Сербии после прихода к власти впоследствии, так или иначе, реализовывали интересы мировых держав.

У прозападных майданщиков, действительно, мало шансов оказаться честным путем во власти. В последнее время число сторонников оппозиции стремительно тает.

Это показал последний малочисленный митинг 27 апреля в центре Белграда.

Набирает силу и скандал вокруг фигуры еще одного оппозиционера – бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа.

Несколько дней назад он выступил с критикой власти, заявив, что из бюджета выделяются деньги на строительство спортивных стадионов, пока граждане ждут годами медицинские осмотры и операции, дети – приема в садик, а зарплаты и пенсии уменьшаются

На что министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар напомнил, что Джилас является бывшим мэром Белграда, который довел столицу Сербии до банкротства.

«Олигарх в костюме политика, единственный мэр Белграда, который принес Белграду банкротство, продолжает удивлять своим хамством и наглостью. Тот человек, который, будучи в высокой должности, был обеспокоен только прибылью своих компаний и своим уровнем жизни, осмеливается комментировать то, на что он мог сильно повлиять, находясь у власти, – сказал Лончар.

И приводит факты: при Джиласе не было построено ни одной новой больницы, не приобреталось современное медицинское оборудование и не было лечения пациентов с редкими заболеваниями, а медицинские работники не могли даже надеяться на лучшее положение в обществе. Однако на фоне этого бизнес Джиласа и его доходы выросли. Куда ушли деньги, которые выделяло министерство здравоохранения?

«Возможно, он направил свои усилия на создание Клинического центра в Нише или на строительство Второй онкологической клиники в Белграде? Или на лечении детей за границей?», – скептически отметил Лончар, которого цитирует Informer.

Тем временем, действия оппозиции прокомментировал и министр МВД Небойша Стефанович.

Министр пояснил, что месяц назад Драган Джилас заявил по телевидению, что не хочет диалога с президентом Александром Вучичем, потому что тот не отвечает на требования майданщиков.

Теперь же Джилас обвиняет в отказе от переговоров с оппозицией президента. Хотя именно Вучич предложил выслушать требования оппонентов и назвал единственным приемлемым местом для этого парламент страны.

Стефанович напомнил, что верхушка «Союза» отвергла приглашение спикера парламента Майи Гойкович 12 апреля – впоследствии майданщики ни разу не появлялись на переговорах.

«Последние заявления лидеров «Союза» о том, что Вучич не хочет говорить с ними, а они хотят, вероятно служат для того, чтобы набрать политические очки, причем, как у Брюсселя, так и у местных сил», – сказал Стефанович.