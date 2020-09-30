Оппозиция отмерила себе полтора года на свержение Лукашенко

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Белорусским олитическим беглецам на Украине нужно помочь «пересидеть» в политэмиграции года полтора, прежде чем они смогут вернуться в Белоруссию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила бежавшая из Белоруссии майданная активистка Татьяна Мартынова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что украинские пограничники пропускали беженцев из Белоруссии, несмотря на то, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса сохраняются.

«При всех мерах карантина, которые распространялись на въезжающих на Украину иностранцев, белорусов пропускали. Причем белорусов пропускали даже без каких-то протоколов задержания и так далее, потому что ведь нам не дают протоколов. Очень часто нас просто выбрасывают на улицу и ничего не дают.

Понимаете, на основании того, что вот у человека действительно в ленте фейсбука уже много месяцев – он пишет и высказывает свою гражданскую позицию, тем более, что о многих случаях писали разные СМИ.

Нет ни одного случая, чтобы кого-то из людей, которые бежали сюда от режима, не пропустили», – сказала она.

Тем не менее, у беженцев есть разного рода проблемы, им надо облегчить пребывание в другой стране законодательно. Татьяна Мартынова предложила украинскому государству помощь активистов, которые, по ее мысли, должны зачем-то «переписать и запротоколировать» беглецов.

«Возможно, какую-то часть ответственности за то, что приезжающие сюда люди будут где-то, грубо говоря, переписаны, запротоколированы, кому что нужно, кому что важнее, могла бы взять на себя и наша гражданская инициатива, если у нас будет достаточно сил для этого», – заявила радикалка.

Дольше чем на полтора года активисты обещают не засиживаться на Украине – за этот срок они «справятся» с ситуацией и смогут вернуться в Белоруссию, которая, по их мнению, уже освободится от нынешней власти.

«Возможно, ваши власти пошли бы на какие-то временные условия, на ближайший год. То есть, не надо менять под нас законодательство, мы понимаем, что оно писалось не один день, не один год, но какая-то вот такая поправка для белорусов, хотя бы на год, на полтора… Я думаю что мы разберемся дальше.

Мы же не принадлежим к числу людей, которые хотят транзитом куда-то переехать или получить политубежище, мы хотим домой все. Но нам как-то нужно пересидеть и не протянуть ноги, понимаете? Это очень важно», – рассуждаето Мартынова.

«За полтора (года) же справимся, Сережа?», – спросила она у другого активиста-перебжчика.