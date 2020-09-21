Оппозиция призвала не пускать белорусских омоновцев на альпийские курорты

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Представители белорусской оппозиции выступили сегодня на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую посадили в президиум, долго показывала евродепутатам большие цветные фотографии.

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Ее выступление свелось к повторению старых тезисов о восставшем народе, который устал от диктатора.

При этом Тихановская заявила, что настоящих итогов прошедших выборов уже никто никогда не узнает.

Она пообещала, что протесты продлятся годы и попросила Евросоюз ввести санкции против белорусских чиновников.

Более расширенные требования к Европе высказала националистка, член координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова. Она заверила европарламентариев в том, что режим вот-вот падет и обвинила Лукашенко в том, что он «втянул Белоруссию в военный союз с Россию», а Россию «запугал несуществующей угрозой со стороны ЕС».

«В случае обеспечения предметного диалога (о передаче власти – ред.) ЕС должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Белоруссии. Уже сегодня можно вести разговор об отмене виз для простых белорусов. Это была бы хорошая помощь. Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Белоруссии», – сказала Ковалькова.

Контролировать поступление помощи, считает оппозиционерка, должны «гражданское общество и независимые медиа». Она попросила Европарламент реагировать «на каждое увольнение и арест по политическим мотивам».

«Также важны точечные экономические санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над мирными гражданами, и бизнеса, который финансирует пропаганду и репрессии», – сказала Ковалькова.

Еще один оппозиционер Павел Латушко представился дипломатом, но говорил на русском.

«Как гражданин Белоруссии я не могу радоваться, что вы планируете ввести санкции, но белорусское общество ждет оценки в отношении тех, кто творит беззаконие и избегает ответственности за насилие в отношении безоружных и грубую фальсификацию выборов. Ваша оценка таких лиц должна соответствовать чаяниям белорусского народа. Вы полагаете возможным увидеть в парижском кафе, на австрийском лыжном курорте или на пляже в Испании неправедных судей и следователей, милиционеров, которые избивали женщин», – сказал Латушко.

Сегодня же, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, главы МИД стран ЕС не смогли согласовать санкции по Белоруссии, теперь договариваться будут лидеры.