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Публичное обращение бывших руководителей спецслужбы, полиции и военной разведки Сербии к представителям силовых структур с призывом «встать на сторону Конституции и закона» на парламентских выборах 25 октября отдают духом событий 5 октября, заявила в среду сербская оппозиционная журналистка Сюзана Трнинич.

Как известно, 5 октября 2000 года в Сербии произошла так называемая «бульдозерная революция», в ходе которой был свергнут режим Слободана Милошевича. При этом в колоннах сторонников оппозиционного «Студенческого списка», которые со всей Сербии ныне движутся к Белграду, уже замечены тяжёлые трактора, отмечает корреспондент «Политнавигатора».

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Во вторник, 20 октября, было обнародовано обращение 214 бывших сотрудников полиции, армии и служб безопасности Сербии, включая бывшего директора БИА (аналог ФСБ) Сашу Вукадиновича, бывшего директора полиции Владимира Ребича, бывшего командира Специального антитеррористического подразделения Спасое Вулевича, отставного генерала полиции Боголюба Живковича и отставного начальника Управления безопасности Югославской народной армии, генерал-полковника Александра Димитриевича.

Они просят своих коллег защищать граждан, предотвращать злоупотребления на выборах и действовать в соответствии с Конституцией и законом, а не под политическим давлением.

В обращении особо подчёркнута ответственность полиции во время избирательного процесса. Они просят своих коллег не допускать насилия, запугивания избирателей и злоупотреблений на выборах и в день выборов, а после закрытия избирательных участков защищать целостность процесса, обеспечивать законное подведение итогов и реагировать на попытки их незаконного изменения.

«В случае возникновения напряженности после выборов полиция должна действовать беспристрастно, предотвращать насилие и защищать право граждан на мирные собрания», – сказано в документе.

Он буквально дословно повторяет формулировки обращений, которые распространялись в Киеве в ходе «майданов» 2004 и 2013-2014 годов.

Напомним, после президентских выборов в Югославии в сентябре 2000 года оппозиционеры провозгласили победу своего кандидата, прозападного политика Воислава Коштуницы над действующим президентом Слободаном Милошевичем, который баллотировался на второй срок.

5 октября 2000 года из провинциальных центров в направлении Белграда выдвинулись тысячи единиц автотранспорта с протестующими, объединенные в пять колонн. Полиция без проблем пропускала «революционеров» в столицу. К полудню в Белграде начался митинг, который перерос в массовые беспорядки с захватом правительственных зданий.

Фермер из города Чачак Любисав Джокич на своём бульдозере прорвал оцепление полиции у парламента Сербии и обеспечил протестующим проход к зданию. Первым делом оппозиционеры сожгли избирательные бюллетени с первого тура президентских выборов, хранившиеся в подвале здания. Затем с помощью всё того же Джокича протестующие захватили и сожгли здание Гостелерадио. Именно поэтому события 5 октября 2000 года в Белграде и получили название «бульдозерной революции».

Начальник Генерального штаба Югославской народной армии генерал Небойша Павкович отказался выполнить приказ Милошевича о наведении порядка в столице. Командир «Красных беретов» (полицейского спецназа) Милорад Лукович, прибыв во главе своего отряда к зданию подожжённого телецентра, заявил:

«К чему все это, братья? Не стреляйте!».

Когда в рации раздался голос Милошевича, Лукович демонстративно разбил её об асфальт.

Многолетний лидер Сербии (сначала премьер, а потом два срока президент) Александр Вучич никакого приказа полиции и армии отдать попросту не сможет.

После ухода в отставку в сентябре он лишь частное лицо, лидер предвыборного списка «Объединённая Сербия», занимающего второе место в рейтингах с показателем в 42,7% (месяц назад было 48,6%).

У «Студенческого списка» (где студентов, естественно, почти нет) – 44,5% (месяц назад его рейтинг составлял 37,1%).

Исполняющая обязанности президента Сербии, многолетняя сотрудница USAID и открытая лесбиянка Ана Брнабич, вряд ли сможет навести порядок в стране в случае очередной «бульдозерной революции».

А она становится всё более реальной. В колоннах сторонников оппозиционного «Студенческого списка», которые со всей Сербии ныне движутся к Белграду для участия в массовом митинге на площади Славия 22 октября, уже замечены тяжёлые трактора. При этом многие участники митинга оппозиции не собираются покидать столицу до 25 октября, когда «студенты» и виднеющийся за ними ЕС уже готовятся праздновать свою победу.

В том, что она будет признана западными наблюдателями, нет никаких сомнений. К примеру, главой наблюдательной миссии Европейского парламента за досрочными парламентскими выборами в Сербии назначен австрийский евродепутат Андреас Шидер, который ранее неоднократно заявлял, что Александар Вучич должен уйти с поста президента.