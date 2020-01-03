Оппозиция тормозит вступление Сербии в ЕС

03.01.2020, Москва, Елена Острякова

Прогрессивная партия президента Сербии Александра Вучича остается самой популярной и имеет самые высокие шансы выиграть предстоящие весной парламентские выборы.

Протесты оппозиции на пристрастия электората не повлияют.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом пишет Emerging Europe, передает корреспондент «ПролитНавигатора».

«Значительная часть поддержки этой партии связана с устойчивым экономическим ростом, который может превысить в 2019 году 4% и, по данным Всемирного банка, останется на аналогичном уровне в среднесрочной перспективе.

Бескомпромиссная позиция г-на Вучича по вопросу Косово также популярна среди многих сербов. Большинство из них выступают против любого соглашения, которое признает независимость Косово», – говорится в статье.

Поддержку находит и политика правительства Сербии по сдерживанию миграции в Западную Европу.

Число живущих за чертой бедности сократилось с 23,8% в 2014 году до 19,8% в 2019 году. Заработная плата в государственном секторе, как ожидается, вырастет к 2025 году до 900 евро в месяц с, примерно, 500 евро сейчас. Пенсии также будут увеличены, примерно, с 225 до 440 евро.

«Мы делаем это, потому что хотим, чтобы молодые люди оставались здесь, чтобы у них было больше детей и лучшее будущее», – сказал президент Вучич.

Фиксируя успехи сербского правительства, Emerging Europe утверждает, что оно должно «решить вопросы легитимности и обеспечить, чтобы апрельские выборы были справедливыми», потому что оппозиционные партии намерены их бойкотировать.

Доказательством того, что выборы несправедливы, служит лишь критика лидера оппозиционной Демократической партии Деяна Николича на коллегии в Европарламенте. Фактов издание не приводит.

27 декабря председатель Народной партии Вук Еремич заявил, что решение о бойкоте выборов является «окончательным» и «нет никаких шансов», что оно изменится.

«Бойкот оппозиции нанесет серьезный удар по надеждам Сербии на вступление в ЕС. Существует настоятельная необходимость создать больше пространства для подлинных межпартийных дебатов, чтобы добиться широкого проевропейского консенсуса, который имеет жизненно важное значение для прогресса страны на пути в ЕС.

Если этого не произойдет, то все расходы и инвестиции в мире не удержат Сербию от длительного пребывания в чистилище, которое является приемной ЕС», – пишут авторы статьи.