Оппозиция требует от Вучича: Хватит врать – откажись от курса на ЕС!

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Руководство Сербии должно официально объявить об отказе интеграции в Евросоюз после озвученных представителями Германии и США требований присоединиться к санкциям против России и признать Косово.

Об этом заявил Милош Йованович, президент Новой демократической партии Сербии, один из лидеров оппозиционной коалиции НАДА, которая получила места в сербском парламенте в результате апрельских выборов.

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«Только 40 стран мира ввели санкции, а 150 — нет, граждане Сербии должны это знать», — заявил Йованович местному изданию Nova S.

Тем самым он обозначил, что такая позиция страны не является исключением в мире.

«Введение же санкций против Российской Федерации противоречило бы нашим национальным интересам. Кроме того, это было бы не слишком почетно с нашей стороны и не соответствовало бы нашей истории. Ведь в этом конфликте между Западом и Россией мы вряд ли можем быть на стороне Запада, который до сих пор угрожает нашим жизненным интересам», – сказал он.

На вопрос, будет ли Сербия «раздражена», если она откажется от европейской интеграции, политик сказал, что «небо не обрушится».

«Расширение Союза вообще не стоит на повестке дня. Он не будет расширяться в обозримом будущем. Давайте поработаем над нашей страной, посмотрим, что мы можем сделать без этих великих геополитических историй», — сказал Йованович.

По его мнению, Сербии и ЕС следует улучшать сотрудничество, но без членства Белграда в Евросоюзе.

Политик подчеркнул, что сербам стоит помнить также о том, что ЕС и его важнейшие государства-члены решили в 2008 году поддержать отделение Косово, признав его. Получается, что, если Сербия решится вступить в ЕС, она, тем самым, смирится с незаконным отторжением своей территории.

По мнению Йовановича, одновременное возвращение Косово и интеграция с Евросоюзом невозможны. Как отметил политик, вместо принятия этого факта, Сербия потеряла почти 15 лет, блуждая во внешнеполитическом «тумане».

Причиной же этому послужило то, что у сербского руководства не хватило мужества признать этот факт, и оно лгало своему народу, постоянно повторяя неправду о том, что процессы евроинтеграции и защиты статуса Косово и Метохии как части Сербии совершенно разделены, убежден Йованович.

«Сегодня уже невозможно скрыть тот факт, что нас просят признать отделение Косово и Метохии на нашем так называемом европейском пути через всеобъемлющую нормализацию отношений по образцу двух Германий 1972 года. Напомню, тогда два немца подписали фундаментальное соглашение, в котором они именуют себя государствами, гарантируя друг другу территориальную целостность.

После этого соглашения обе Германии стали членами Организации Объединенных Наций, Восточный блок признал Западную Германию, а Западный блок признал Восточную Германию. Это то, что сегодня требуется от Сербии, и все.

И из-за всего этого настало время пересмотреть нашу внешнеполитическую ориентацию и, наконец, четко сказать, что в таких обстоятельствах членство в ЕС не может и больше не является целью», – отметил Йованович.

По его словам, согласие с требованиями ЕС также приведет к удару по правам Республики Сербской в Боснии и Герцеговины, чью самостоятельность и так постоянно ущемляет Запад.

Как отметил политик, сотрудничество с ЕС без членства может развиваться на основе так называемой Швейцарской модели поэтапного заключения двусторонних соглашений. Кроме того, Сербии может подойти Норвежская модель присоединения к Европейскому экономическому пространству или же некая новая модель, которая устраивала бы и Белград, и Брюссель.

По словам Йовановича, в стране должны уже начаться публичные дебаты по этому поводу.