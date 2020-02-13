Оппозиция требует отставки молдавского министра из-за Приднестровья

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Проевропейский блок ACUM в молдавском парламенте требует отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

Об этом сообщает NOI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дебаты по вотуму недоверия пройдет в течение ближайших 14 дней.

Поводом для возмущения проевропейцев стали высказывания Чокоя о приднестровском конфликте. На недавней пресс-конференции министр заявил, что конфликт 1992 года на Днестре, «спровоцировали определенные сепаратистские силы в приднестровском регионе».

«И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие», – сказал Чокой.

Депутат от блока ACUM Михай Попшой расценил эти слова как оскорбление «ветеранов войны на Днестре».

«Своими безответственными заявлениями он оскорбил ветеранов войны на Днестре, бросив вызов истине и принизив агрессию российской армии. Чокой считает, что в 1992 году Россия нас спасла, Гайчук (министр обороны Молдовы – ред.) восхваляет наемников в Донбассе, а Додон оправдывает аннексию Крыма и считает его частью России. У кого-нибудь еще есть сомнения в том, на кого работает правительство Додона?» – написал Попшой в своем «фейсбуке».

Ветераны не замедлили выйти на протест в Кишиневе.

Однако министр не понял предупреждения и продолжил развивать свою мысль, возложив ответственность за конфликт на молдавских политиков, которые, по его мнению, в 1989 году спровоцировали выход Приднестровья из состава Молдовы.

«Если распутывать клубок, то у меня появляются определенные вопросы к организаторам второго конгресса Народного фронта, который принял решение об оккупационном статусе советских войск в Молдове и потребовал.. Я тогда был студентом и когда увидел его резолюцию, сразу сказал: „Братья, это война“. Потом было 2 марта 92-го и все, что мы сейчас обсуждаем, вплоть до известного Соглашения о прекращении огня», — заявил Чокой.

После этого и был подан вотум о недоверии.

Президент Молдовы Игорь Додон пытался погасить конфликт, уверяя, что заявления Чокоя были неверно истолкованы. Мол, что Чокой имел в виду миротворческие войска, а не армию, возглавляемую в то время генералом Александром Лебедем.

Примечательно, что в прошлом году в аналогичный конфликт попал предыдущий министр иностранных дел Молдовы НИКУ Попеску. Он входил в правительство Майи Санду, которая теперь требует отставки Чокоя. Попеску назвал приднестровский конфликт 1992 года гражданской войной, и призвал преодолевать ее последствия диалогом. За это он подвергся резкой критике членов блока ACUM, но до отставки дело не дошло.