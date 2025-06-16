Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен быть отстранен от власти.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы очень не хотела, чтоб он правил эти четыре года. Я не знаю, проживем ли мы эти четыре года в мире. Этот человек неуместен. Я не хочу, чтобы в Германии был канцлер, который так играет с нашей жизнью», – подчеркнула политик.

Он назвала обновление бундесвера «безумным».