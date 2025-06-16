Оппозиция требует отстранения канцлера Мерца от власти

Елена Острякова.  
16.06.2025 13:41
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен быть отстранен от власти.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен быть отстранен от власти. Об этом немецкий оппозиционный политик...

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«Я бы очень не хотела, чтоб он правил эти четыре года. Я не знаю, проживем ли мы эти четыре года в мире. Этот человек неуместен. Я не хочу, чтобы в Германии был канцлер, который так играет с нашей жизнью», – подчеркнула политик.

Он назвала обновление бундесвера «безумным».

«Почему мы все время так настроены на войну? Все так называемые эксперты, выступающие на ток-шоу, твердят, что через 3 года Путин нападет на НАТО, и ссылаются на какую-то бумагу НАТО, о которой никто даже не знает. Есть отдельные эксперты, которые говорят, что у нас последнее мирное лето, и больницы должны быть модернизированы, чтобы лечить очень много раненых солдат. Скоро появится приложение с указанием бункеров. Это все так сюрреалистично», – сказала Вагенкнехт.

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