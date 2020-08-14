Оправившаяся от паники Тихановская призвала белорусских мэров предать Лукашенко

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Главная конкурентка Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская, бежавшая во вторник в Литву, обратилась к народу.

Ролики с обращением Тихановской размещены в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организатором массовых собраний в каждом городе», – сказала Тихановская.

Таким образом кандидатка, которая не является самостоятельной фигурой, пытается нанести удар по чиновничьей вертикали Белоруссии.

Она также поблагодарила правоохранителей, которые «отказались выполнять преступные приказы» (на самом деле, таких единицы) и рабочих предприятий, присоединившихся к протестам.

Как считает либеральный российский журналист Алексей Венедиктов, присоединение рабочих к протесту – единственное, что заставило пойти Лукашенко не некоторые уступки. (ОМОН со вчерашнего дня существенно снизил интенсивность «зачисток» и задержаний, задержанные ранее были отпущены из СИЗО).

«Что заставило Лукашенко перейти от исключительно силовых действий к гибридным? Исключительно позиция заводских коллективов. Он был уверен, что рабочие на его стороне – против студентов, бизнесменов и интеллигенции. Ан не так», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Сегодня еще несколько промышленных предприятий присоединилось к протестам.

Напомним, во вторник государственные СМИ прокрутили видео, на котором Тихановская призывает отказаться от протестов. КГБ Белоруссии заявил, что из нее намеревались сделать «сакральную жертву». Тихановская в тот же день выпустила еще одно видео, где путано рассказала о нелегком выборе, который она сделала ради детей.