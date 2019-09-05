Определена дата возобновления суда по делу об убийстве Бузины

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Шевченковский районный суд Киева перенес продолжение рассмотрения по существу дела об убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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“Судебное заседание перенесено на 1 октября 2019 года”, — сказали в пресс служба.

Также, в пресс-службе отметили, что уже перешли к рассмотрению дела по существу.

Напомним, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям Киева — праворадикальным боевикам из организации С14 Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины. 9 августа 2018 года по делу убийства Бузины определили состав присяжных.