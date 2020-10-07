07.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Криминал, Россия
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Определено, кто может встретиться от России с Тихановской


Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России.

Имя Тихановской появилось в базе данных МВД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

В Белоруссии её обвиняют по ст 361-й «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

«Тихановская объявлена в розыск, и мне ее до сих пор жалко. Баба жарила котлеты и хочет их жарить, а вдруг стала политиком. Ну врагу не пожелаешь такого», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Константин Придыбайло.


«Теперь с Тихановской от России может встретится только Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ, – ред.)», – язвительно комментирует радиостанция «Маяк», подразумевая неоднократные заявления самопровозглашенной белорусской президентши о желании провести переговоры с Владимиром Путиным.

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