Определились партии, которые поборются за третье место на думских выборах

03.09.2021 10:34 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Граждане РФ определились с первой четверкой партий, за которые избиратели будут голосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, слова которого приводит «Российская газета».

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Он рассказал, что на данный момент у «Единой России» в последние три дня рейтинговые значения колеблются в коридоре от 28 до 30%, у КПРФ — 16-18%.

При этом сохраняется интрига относительно «партии третьего места», поскольку значения ЛДПР и «Справедливой России – За правду» достаточно близки.

«Если мы берем первое сентября, то 8% заявили о том, что они намерены проголосовать за ЛДПР, и 7% – за «Справедливую Россию». То есть как будет дальше развиваться ситуация, пока сказать сложно», – сообщил Мамонов.

В целом по выборке 16% заявили о том, что намерены проголосовать за непарламентские партии, 2% собираются испортить бюллетень, 8-9% не станут участвовать в голосовании, а затрудняются ответить 12-13%. В группе тех, кто заявляет, что с разной степенью готовы принять участие в выборах, 34% намерены поддержать «Единую Россию», показатель КПРФ составляет 18%, у ЛДПР – 10% и 7% у «Справедливой России – За правду».

Число желающих проголосовать выросло с 36% в январе до 51% в начале сентября. Еще три партии могут подойти к пятипроцентному рубежу или даже его переступить: Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2,7%), «Новые люди» (2,8%) и «Яблоко» (2,2%).

Также отмечено, что группа желающих проголосовать постоянно растет.

«Сейчас 51% с высокой долей вероятности готов принять участие в выборах. В начале года этот показатель был около 36-39%. Постепенно, месяц от месяца, он увеличивался», – резюмировал Мамонов.

Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ проводился с 30 августа по 1 сентября. Ежедневно по телефону опрашивались по 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.