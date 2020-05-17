Определился главный противник Лукашенко на выборах

17.05.2020, Минск, Артём Агафонов

В минувшую пятницу в 19:00 завершился первый этап президентской избирательной кампании в Белоруссии. Желающие побороться за занимаемое ныне Александром Лукашенко кресло (или просто хайпануть и получить свои 15 минут славы) сдали в Центризбирком документы. По белорусскому законодательству, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно собрать инициативную группу не менее, чем из 100 человек, которые, в свою очередь, должны собрать 100000 подписей, требуемых для выдвижения.

Самых громких событий, которые некоторые прогнозировали, не случилось. Лукашенко выдвинулся на шестой срок, а премьер Сергей Румас, глава МИД Владимир Макей и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, которых прочили в преемники Батьки, остались на своих местах, не продемонстрировав президентских амбиций. Всерьёз я к таким прогнозам все равно не относился. Формирование инициативной группы кем-то из высших чиновников не могло пройти незамеченным для Лукашенко, а просто так он власть не отдаст.

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Зато, вместо выдвиженца от номенклатуры, на политической сцене появились сразу два претендента, на голову превосходящие любого из стандартной оппозиционной колоды.

Сначала о своём выдвижении объявил бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, а затем председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который тут же подал в отставку и сосредоточился целиком на политике.

Первый поначалу выглядел даже более опытным и статусных, но сделал на старте несколько ошибок и, в итоге, собрал лишь 555 человек в инициативную группу. Это не критично, и многое зависит от уровня подготовки, но опыт показывает, что собрать подписи такой группе будет очень сложно.

Таким образом, банкир Виктор Бабарико оказался основным соперником Лукашенко на президентских выборах. За 3 дня он набрал в инициативную группу 5500 человек. Это – самый высокий результат среди всех противников Лукашенко за все годы его правления.

Бабарико – умеренный либерал и, как и положено банкиру, прагматик. Ментально он, пожалуй, ближе к Европе, но, как человек, умеющий считать деньги, прекрасно понимает, что без Союзного государства с Россией республике попросту не выжить. Любопытно, что сам он не позиционирует себя, как пророссийского кандидата и даже пользуется риторикой, близкой прозападной оппозиции, но большая часть этой оппозиции и официоз видят в нем «руку Москвы».

А что остальные? Традиционно большую инициативную группу собрал выдвиженец либерал-демократов Олег Гайдукевич, унаследовавший председательство в партии от отца. Гайдукевичи – постоянные участники президентских выборов, но реальными конкурентами Лукашенко их не назовёшь. Это будет похоже на Жириновского, выставляющегося против Путина. Ярко, громко, но совершенно безопасно.

Прозападная оппозиция в этот раз представлена Андреем Дмитриевым и Анной Канопацкой. Оба – своего рода диссиденты внутри оппозиции, отвергнутые её маргинальным большинством. Причём, Дмитриев вполне способен собрать подписи и провести яркую кампанию. Он – талантливый политтехнолог, ранее вытащивший на свет Божий подзабытого поэта-песенника Некляева и вообще никому ранее не известную Татьяну Короткевич, сделал из них кандидатов в президенты. Уж ради себя-то он в этот раз постарается.

Ещё теоретические шансы побороться за попадание в избирательный бюллетень имеет социал-демократ Сергей Черечень, недавно возглавивший одну из соцдемовских партий. Но опыта в политике у него маловато.

Единственный кандидат, который во главу угла ставит укрепление интеграции в рамках Союзного государства – это Андрей Иванов, до сих пор мало известный за пределами пророссийской политтусовки. Его выдвинули сразу несколько общественных объединений, преимущественно левого толка.

У него есть две проблемы – небольшая инициативная группа и то, что он родился в Томске. Дело в том, что в белорусской Конституции присутствует фраза о том, что президентом может быть лишь гражданин РБ по рождению. Вот только юридически это совсем не то, что «гражданин, родившийся на территории Белоруссии». Поскольку минимальный возраст для президентства – 35 лет, то появление первого кандидата – гражданина по рождению возможно не раньше 2026 года. Сейчас же все кандидаты по рождению были гражданами СССР, а лидер ультранационалистов Зенон Позняк, родившийся весной 1944 года в Западной Белоруссии – и вовсе Третьего Рейха, что не помешало ему в свое время баллотироваться.

В любом случае, получается интересная правовая коллизия, и Иванов обещает побороться против этой дискриминационной и безграмотно составленный нормы.

Вот, пожалуй, и все кандидаты, которые могут на что-то претендовать. Остальные несколько десятков – либо фрики, либо политики второго плана, желающие напомнить о себе.

Отдельная категория – троица участников оппозиционных праймериз, которые так и не определились, кто из них пойдёт в президенты и решили, вопреки обещаниям, документы подать, но подписи не собирать.

И совсем особый случай – «покемоны Статкевича». Когда одному из лидеров оппозиции дали понять, что кандидатом в президенты ему стать не светит по причине судимости, он решил выставить вместо себя три десятка малоизвестных персонажей, чтобы было удобнее организовывать протесты. Вот только ЦИК креатив не оценил, и «покемонов» банит списком.