Опрометчиво слишком доверять обещаниям Трампа – британский аналитик
Примирительные обещания Дональда Трампа могут быть обманом, ведь пока что он реально не совершил ни одной уступки России.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И Путин, и Трамп согласны, что война должна закончиться путём переговоров. Но Путин продолжает говорить о первопричинах. И совершенно непонятно, готов ли Трамп согласиться с тем, что думает Россия по поводу этих первопричин. Он говорит, что Украина не должна быть в НАТО, но это уже было сказано раньше», – сказал Меркурис.
Он подчеркнул, что пока что США не пошли ни на какие реальные уступки.
«И пока ничего не было сказано и сделано с американской стороны, этого нельзя не замечать. А русские вообще не пошли на уступки по своим требованиям.
Я не хочу приуменьшать значение произошедшего. Теперь у президентов России и США есть возможность общаться напрямую. Созданы переговорные группы.
И вот, что я скажу – не стоит слишком прислушиваться к тому, что Трамп говорит Путину. Потому что его слова не всегда последовательны», – добавил аналитик.
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