Опрометчиво слишком доверять обещаниям Трампа – британский аналитик

Максим Столяров.  
17.02.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Примирительные обещания Дональда Трампа могут быть обманом, ведь пока что он реально не совершил ни одной уступки России.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примирительные обещания Дональда Трампа могут быть обманом, ведь пока что он реально не совершил...

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«И Путин, и Трамп согласны, что война должна закончиться путём переговоров. Но Путин продолжает говорить о первопричинах. И совершенно непонятно, готов ли Трамп согласиться с тем, что думает Россия по поводу этих первопричин. Он говорит, что Украина не должна быть в НАТО, но это уже было сказано раньше», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что пока что США не пошли ни на какие реальные уступки.

«И пока ничего не было сказано и сделано с американской стороны, этого нельзя не замечать. А русские вообще не пошли на уступки по своим требованиям.

Я не хочу приуменьшать значение произошедшего. Теперь у президентов России и США есть возможность общаться напрямую. Созданы переговорные группы.

И вот, что я скажу – не стоит слишком прислушиваться к тому, что Трамп говорит Путину. Потому что его слова не всегда последовательны», – добавил аналитик.

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