21.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Опрос, Украина
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Опрос на украинском ТВ: 72% разочарованы Зеленским

Почти три четверти опрошенных телезрителей украинского канала «NewsOne» негативно оценили первые два месяца правления нового президента Украины.

Голосование в прямом эфире было проведено среди 26383 телезрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 процентов ответили «позитивно», 72 – «негативно», передаю «поздравления» Офису президента, делайте, паны, выводы», – прокомментировал телеведущий Василий Голованов.

«Да, потому что статистика наших опросов до и после президентских выборов в отношении Зеленского была совсем другой, если честно. Что ж, действительно, нужно делать выводы», – добавила его коллега Диана Панченко.

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