Опрос в Киеве о потерянном Крыме в годовщину референдума

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинское издание «Новое время» опубликовало видео опроса на улицах Киева по поводу потери Крыма спустя шесть лет после исторического референдума на полуострове.

Большинство респондентов признались, что скучают по Крыму и хотели бы его возвращения под контроль Киева (хотя были и те, кто заявил, что теперь появились куда более привлекательные места для отдыха).

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Интересно, что среди общавшихся с журналистом оказалась и пенсионерка, приехавшая из Крыма, которая заявила, что Россия вкладывает колоссальные деньги в восстановление полуострова, недовольства крымских татар нет, а условия жизни в Киеве отнюдь не лучше.

В целом, опрошенные не верят в скорое возвращение Крыма – во всяком случае, пока Владимир Путин остается во главе России. Примечательно, что один из мужчин выразил удивление, почему лидерам РФ и Турции удалось найти компромисс даже на фоне острого военного конфликта в Идлибе, а украинское руководство договориться с Москвой не может уже шесть лет.