Опрос в Молдове: Рейтинг Санду падает. Партнерству с Россией нет альтернативы

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Владимир Букарский

20 декабря Институт развития и социальных инициатив Viitorul презентовал данные опроса общественного мнения, которые являются шокирующими для правящей власти в Молдове.

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В частности, согласно этому опросу, впервые с момента парламентских выборов в июле 2021 года электоральные рейтинги правящей партии «Действие и солидарность» и оппозиционного Левого блока сравнялись.

Санду утратила лидерство в рейтинге молдавских политиков

Почти 70% граждан страны по-прежнему считают, что Молдова движется в неправильном направлении, и только 20% одобряют курс властей страны. При этом 54% граждан Молдовы видят будущее своих детей и внуков за пределами страны, и только 34,6% хотят, чтобы их потомки остались жить в Молдове.

Среди самых актуальных проблем опрошенные назвали повышение уровня жизни (45%) и создание новых рабочих мест на территории страны (40%). Урегулирование приднестровского конфликта представляет насущную важность только для 1,3% населения правобережной Молдавии.

Опрос продолжил тенденцию к снижению рейтинга доверия у действующей власти. На первое место в суммарном рейтинге наибольшего и относительного доверия (45%) поднялся мэр Кишинёва Ион Чебан, занимающий сегодня умеренно-центристские позиции и занимающийся в основном проблемами вверенной ему столицы.

Майя Санду по этому показателю занимает второе место (37%), на третьем по рейтингу доверия граждан – экс-президент Молдовы Игорь Додон (34,7%). Далее следуют другой экс-президент Владимир Воронин (33,3%) и беглый предприниматель Илан Шор, лидер одноименной парламентской партии (32,8%). Показательно, что четыре из пяти политиков, занимающих высшие позиции в рейтинге доверия, являются представителями левого или центристского спектра. Показатель доверия премьер-министра Натальи Гаврилицы составляет всего 26,5%.

Также отметим высокий уровень дифференциации отношения опрошенных к тем или иным вопросам по этнической принадлежности. Так, Майе Санду доверяют 45,5% этнических молдаван и только 15,8% представителей национальных меньшинств. В то же время, Игорю Додону доверяют 25% этнических молдаван и 59% представителей этнических меньшинств Молдовы. И только у центриста Иона Чебана относительно равные показатели доверия среди этнических групп (44,4% молдаван и 46,2% этнических меньшинств).

Досрочные выборы в Молдове привели бы к формированию левой коалиции

Уровень политической активности граждан Молдовы заметно высок: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них приняли бы участие 65,5% опрошенных граждан страны. При этом за партию «Действие и солидарность» и за левый блок коммунистов и социалистов готовы отдать свои голоса равное число опрошенных – по 24,7%, за партию Илана Шора – 8,2%. Остальные партии резко отстают: за партию «Достоинство и правда», идущую на четвёртом месте, готовы проголосовать только 2,5% опрошенных. Отметим, что почти 35% опрошенных либо не определились со своим выбором, либо отказались ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали.

И вновь обратим внимание на этнические категории опрошенных: за «Действие и солидарность» были бы готовы проголосовать 30,6% этнических молдаван и только 9,8% представителей национальных меньшинств. Блок коммунистов и социалистов готовы поддержать 16% молдаван и 46,3% национальных меньшинств.

Если исходить из числа определившихся граждан, то Блок коммунистов и социалистов получил бы 37,8% голосов избирателей, партия «Действие и солидарность» – 37,7%, партия Илана Шора – 12,6% голосов. Остальные политические силы не преодолели бы электоральный барьер.

Ввиду того, что невозможно себе представить коалицию между политформированиями Санду и Шора, то в случае парламентских выборов было бы сформировано левое правительство. Именно поэтому Санду и её подручные так стремятся вывести партию «Шор» из игры, и даже запретить это формирование.

Общество не хочет конфронтации с Россией

Большинство граждан Молдовы выступают за сохранение нейтрального статуса страны. 48% опрошенных считают, что лучшей гарантией безопасности Молдовы является нейтралитет, 3,2% – вступление в НАТО, 16,7% – евроинтеграция, 12,3% – объединение с Румынией.

Граждане Молдовы положительно относятся как к европейской, так и к евразийской интеграции. Так, в случае референдума за вступление в Евросоюз проголосовали бы 49% граждан Молдовы (против 33%), на референдуме за вступление в Евразийский экономический союз – 44% (против 37%). Если же пришлось бы выбирать из двух альтернатив, большинство выбрало бы евроинтеграцию: за вступление в ЕС отдали бы голоса 46,3%, за ЕАЭС – 34,6%. При этом среди этнических молдаван уверенно лидирует идея евроинтеграции (57% против 24%), среди национальных меньшинств – идея евразийской интеграции (59% против 21%).

Идея объединения с Румынией по-прежнему не пользуется поддержкой большинства граждан Молдовы: на референдуме за слияние с соседней страной проголосовали бы 33%, против – 53%. Отметим, однако, что впервые за долгие годы число сторонников и противников слияния с Румынией в среде этнических молдаван сравнялось – по 42%.

Примечательно, что подавляющее большинство опрошенных – около 60% – считают, что Россия должна остаться главным стратегическим партнёром Молдовы. 40,5% считают, что главным партнёром Молдовы должна быть Румыния, 39% – ЕС, 32,4% – Украина, 30,6% – Германия, 26% – Белоруссия. Лишь 22,9% считают США главным стратегическим партнёром Молдовы. При этом Соединённые Штаты – на первом месте среди стран, с которыми, по мнению жителей Молдовы, следует разорвать партнёрские отношения – 12%. Далее идут Россия – 9%, и Румыния – 8,7%.

Большинство граждан Молдовы – 50,4% – считают, что Молдова должна продолжать покупать газ у российского «Газпрома», 17,3% – что следует диверсифицировать источники газа, 13,8% – что газ надо покупать у Румынии.

«Санду – это Горбачёв в юбке»

Неутешительный вывод по итогам опроса сделал румынский политолог Дан Дунгачиу, бывший советник и.о. президента Молдовы Михая Гимпу, сторонник поглощения Молдовы Румынией. По его словам, «в Республике Молдова продолжают развеваться флаги, праздник продолжается, но многие этот праздник покинули».

По мнению Дунгачиу, самая большая опасность для режима Санду – это «синдром Горбачева».

«Это означает, что лидер становится намного более любимым, востребованным за пределами страны, чем внутри страны. Мы жили в эпоху Горбачева – чем больше он был востребован за пределами государства, тем больше крепчал нервоз в стране. У него не обязательно был политический враг в стране, но недовольство в его адрес росло», – отметил румынский эксперт.

Опрос, по его мнению, свидетельствует, что в Молдове царит беспокойство и разочарование.

«Я думаю, это произошло слишком быстро. Все ожидали появления этих трещин весной 2022 года, но они начинают проявляться раньше».

При этом, по его словам, ситуация в Молдове стремительно ухудшается, и власть больше не может удерживать планку ожиданий. Ещё большую его тревогу вызывает тот факт, что среди прозападных политиков нет достойной альтернативы Санду, а все протестные лидеры, соревнующиеся с Майей Санду в доверии, выступают с провосточных позиций.

Пять выводов из опроса

Во-первых, народ разочарован властью Санду, и это видно невооружённым глазом.

Во-вторых, для большинства населения страны на первом месте стоят вопросы выживания: уровень жизни и рабочие места. Войну во имя «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдовы простые граждане Молдовы точно не поддержат.

В-третьих, рост числа сторонников объединения с Румынией среди этнических молдаван свидетельствует о глубочайшем кризисе молдавской идентичности и восприятия собственной государственности в качестве основополагающей ценности.

В-четвёртых, молдавское общество расколото по этническому принципу. Этнические меньшинства резко выступают против присоединения к НАТО и объединения с Румынией, и попытки форсирования этих идей приведут к гражданскому конфликту в молдавском обществе.

И наконец, в-пятых, большинство населения страны понимает, что у Молдовы нет альтернативы России в качестве ключевого стратегического партнёра, как и нет альтернативы российскому газу как источнику энергии. И последний газовый кризис это наглядно показал.