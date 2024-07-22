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Жители Варшавы без воодушевления восприняли известие о договоренности польского премьера Дональда Туска и просроченного «президента» Украины Владимира Зеленского о создании добровольческого «Украинского легиона».

Проведенный на улицах столицы Польши опрос показал, что местные жители не верят в готовность украинцев, бежавших в страны ЕС, расстаться с комфортной жизнью в европейских городах ради перспективы оказаться среди руин Часова Яра. Более того, они допускают, что вербовать на войну с Россией начнут поляков, и наотрез отказались воевать за Украину.

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И вот тут оказалось, что 70% опрошенных польских мужчин ради помощи Украине не готовы расстаться со своей жизнью, потерять ногу или глаз.

Респонденты ссылались на неготовность жертвовать своим здоровьем из-за интересов военно-промышленного лобби.

Один из опрашиваемых предложил, прежде всего, депортировать из ЕС и передать непосредственно в руки работников ТЦК украинцев – завсегдатаев варшавских баров.

Многие апеллировали к историческому опыту: воспоминания о совместном с украинцами проживании в составе Речи Посполитой быстро сменились отсылками к массовым убийствам католиков в ходе казацких восстаний принесшего присягу русскому царю Богдана Хмельницкого и Волынской резне, 80-летие которой в Польше отмечали в прошлом году.

Желающих поддержать шаги Туска, которые неминуемо приведут Польшу к полноценному конфликту с Россией, нашлось не много. Даже сторонники лозунгов о «европейской борьбе Украины» не выразили готовности стать непосредственными участниками военных действий.