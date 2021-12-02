Опрос выявил главные страхи жителей Приднестровья

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Самый большой страх жители Приднестровья испытывают перед перспективой вывода российского миротворческого контингента с территории региона и прихода на его место войск НАТО.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный местным телеканалом ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под этими опасениями есть почва. И эта почва становится с каждым днем все более реальной, потому что конфликт у нас неурегулированный, потому что против миротворческого механизма ведется война, политико-дипломатические механизмы, которые у нас существовали, разрушаются Кишиневом. Мы слышим заявления об участии молдавских представителей, в антироссийских структурах. Фактически из Молдовы сейчас делают Анти-Россию», – сказал в интервью телеканалу министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Опасения приднестровцев усилились после публикации статьи бывшего советника президента США Джона Болтона, в которой он призвал уничтожить непризнанную республику.

«Это знаковое заявление со стороны ястребиных американских кругов. И то, что сейчас происходит вокруг переговорного процесса – нас кто-то убаюкивает и успокаивает со стороны Кишинева. А в реальности, если не дай Бог что-то произойдет, у нас нет механизма, чтобы экстренно обсуждать процессы. Сюда могут экстренно приехать только посредники и наблюдатели, и то, мы не сможем собраться в рамках переговорного формата. Это крайне тревожные тенденции», – сказал Игнатьев.

Он полагает, что Кишинев сознательно тормозит переговорный процесс с Тирасполем, подготавливая почву для возможных провокаций Запада.

«Молдова говорит, что приоритетный вектор – это так называемая евроинтеграция, хотя понятно что перспектив нет, зато есть перспектива объединения с Румынией, потому что Молдова – это второе румынское государство. Процессы идут семимильными шагами.

Сколько военно-политических центров России открыто в Молдове? Зато действуют три центра НАТО, поступает секретная военная помощь из США. Постоянные совместные учения. Одно дело специфически дипломатическая риторика – воздух стерпит все. Но в реальности Молдова является частью евроатлантической политической и военной системы, которая транслирует влияние Запада на это региональное пространство, как и в Украине», – сказал Игнатьев.