Опрос Зеленского ударит по самому президенту

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задаваться украинцам во время анонсированного им опроса 25 октября.

По данным главы государства, он будет касаться пожизненного заключения за коррупцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?», – так будет звучать один из пяти анонсированных президентом вопросов. Остальные четыре он пообещал назвать позже.

Инициативу Зеленского раскритиковали эксперты. Так, киевская журналистка Соня Кошкина в своем блоге назвала решение о псевдореферендуме популизмом, который направлен на спасение рейтинга президентской политсилы.

«Не в том даже дело, что оголтелый популизм. Бог с ним. Не такое видали/слыхали. Беда в том, что тут имеет место уничижение избирателя. Почему? Два момента.

Первый. Логика: чем глупее и оголтелее, тем лучше. Люди, дескать, не любят анализировать, углубляться, они мыслят слоганами, шаблонами, ведутся на поверхностное (ох, как же ошибается всякий, кто так думает об украинцах. Очень ошибается). Дескать, дал «красивую обертку» фантик, и хорошо. (В самом деле, что такое «особо крупные размеры»? Законодательство знает ответ, но не честнее ли его сразу же четко обозначить гражданам, коли они высказываются по теме?). Пипл схавает. Нет, не схавает. Наш «пипл» уже научен.

Второй. Посыл заведомо нереализуем. Заведомо обман. Я так и вижу, как ВР подобное – по мотивам президентского законопроекта, написанного после «опроса» – голосует. Хаха. Трижды ха. Ни одно большинство не подпишется. Его и так давно нет, а после 25-го ряды ещё поредеют. Так зачем сулить несбыточное?», – считает Кошкина.

Инициатива Зеленского о проведении «консультативного опроса», по мнению политолога Владимира Корнилова, может сыграть против него самого.

«Вообще-то, Зеленский даже не понимает, какой инструмент против себя он вложил в руки оппозиции (любой оппозиции). Если те не полные дураки, в день выборов возле каждого ящика его «референдума» поставят свой с параллельным опросом по импичменту президента. Насчитают 65 миллионов голосов «за». И обнулят тем самым все Зе-аргументы в поддержку своего опроса», – отметил Корнилов.