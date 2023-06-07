Опровержение информации о корпорации «Автокапитал»

Корпорации «Автокапитал» не имеет связи с украинским олигархом Тариэлом Васадзе.

Об этом говорится в опровержении ранее опубликованного материала, которое направлено редакции от лица компании. Журналисты приносят извинения за допущенные неточности – ошибочный материал удален.

«Основным акционером АО «Корпорация АВТОКАПИТАЛ» является российское юридическое лицо ООО «АКТИВ-ГРУП», а конечным бенефициаром – физическое лицо, гражданин Турции.

В тексте статьи приводится ссылка на Консолидированную финансовую отчетность Частного акционерного общества «Украинская автомобильная корпорация», датированная 30 сентября 2021 г., на украинском языке. В ней вообще нет упоминаний об АО «Корпорация АВТОКАПИТАЛ». В отчетности фигурирует некое «ПРАТ «АВТОКАПИТАЛ», это украинское юридическое лицо, и оно не имеет отношения к нашей организации.

Авторы статьи не придали значения тому, что все упоминаемые в отчётности иностранные юридические лица указываются с уточнением государства, в котором зарегистрировано юрлицо (например, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан). Российская Федерация в данной отчётности в принципе не упоминается. Кроме того, в этой отчетности отсутствуют какие-либо упоминания о компании ООО «Звезда Невы», хотя авторы статьи утверждают обратное.

Далее, в тексте статьи в негативном ключе упоминается некое ООО «Простор Косметикс» и указывается, что генеральным директором данной организации является Шапран Александр Петрович. Аналогичная информация в статье отображается в виде графической схемы со стрелочками. Сведения эти не соответствуют действительности, поскольку противоречат данным, размещённым в официальных источниках.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (сайт:

https://egrul.nalog.ru/index.html), директором, а не генеральным директором ООО «Простор Косметикс» (ОГРН 1167746570496, место нахождения и адрес юридического лица: 119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 34, этаж 7, ком. XIII, ком. 26) с 30.11.2017 г. является Лавлинская Анна Александровна…

Кроме этого, в тексте статьи приводятся ничем не подкреплённое заявление о том, что «все эти милые люди платят налоги украинскому государству».

АО «Корпорация АВТОКАПИТАЛ» зарегистрировано, фактически находится и ведёт свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, это российское юрлицо, которое все налоги и сборы, предусмотренные законодательством, своевременно платит в бюджет Российской Федерации. Эту информацию можно элементарно проверить.

Сведения о государственной регистрации АО «Корпорация АВТОКАПИТАЛ» размещены в ЕГРЮЛ (сайт:

https://egrul.nalog.ru/index.html). Бухгалтерская отчётность нашей компании также размещена в открытых источниках (например, государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, сайт: https://bo.nalog.ru/)…».