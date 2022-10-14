Оптимистические прогнозы по Крымскому мосту рискуют не оправдаться

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На восстановление Крымского моста правительство РФ отвело семь месяцев. До 1 июля 2023 года подрядчик компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна полностью сдать транспортный переход в работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По условиям контракта, исполнитель восстановит разрушенные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста своими силами и с привлечением субподрядчиков. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Тамань».

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«На правой стороне моста четыре пролёта на сегодняшний день разрушены, по ним движение невозможно, – рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов. – Необходима замена пролетов, и для этих целей размещены заказы на трех заводах – в Тюмени, Кургане и Воронеже. Поставка металла ожидается с 15 октября. Укрупнительная сборка пройдёт здесь, на месте, дальше будет осуществляться монтаж пролётных строений по разным технологиям. Будет четыре коротких окна по прекращению движения. Монтаж будет производиться в ночное время, заторов не будет».

Прежде глава Крыма Сергей Аксенов говорил о запуске движения грузовиков по мосту с 16 октября. Многие из перевозчиков ориентируются на эту дату. Но, вероятнее всего, до окончания ремонта правой стороны многотонные автомобили на мост не пустят, будут перевозить паромами.

Сейчас их четыре на линии: «Лаврентий», «Ейск», «Мария» и «Керченский-2». За сутки перевозят 600-700 единиц транспорта. Грузовики массой до 3,5 тонн отправляются с паромной переправы порта «Крым», периодичность отправки каждые 1,5-2 часа без учета погодных условий. Грузовики массой свыше 3,5 тонн отправляются с паромной переправы Керченского рыбного порта, периодичность отправки каждые 3-4 часа без учета погодных условий. Очередь на отправку со стороны Керчи составляет около 450 грузовиков. Ожидание не мене трех суток.

Чтобы ускорить перемещение большегрузов, колонны для прохождения по маршруту Джанкой-Мелитополь-Мариуполь-Таганрог будут формировать дважды в день. Сейчас ежедневно фуры отправляются с накопительной площадки аэропорта «Керчь» в 13:00. Время движение составляет в среднем 8 часов.

На автомобили, которые едут в составе организованной колонны, не распространяется комендантский час, который действует в Запорожской области и ДНР. Авто досматривают дважды – на выезде из Крыма в пункте пропуска Джанкой и на въезде в Ростовскую область в городе Новоазовск.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил об аресте пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. По данным агентства, Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.