Оптимистичный Шольц: Украине понадобится 100 лет чтобы оправиться от войны

12.05.2022  10:05 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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Война, Германия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украине может понадобиться около ста лет, чтобы преодолеть последствия нынешней полномасштабной войны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание The Telegraph.

«Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия — все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве», — заявил канцлер ФРГ.

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Ранее канцлер Германии заявил, что мир, продиктованный на условиях России, не будет принятым. На Западе говорят, что Украина сама должна определить приемлемые для нее условия мирного договора. А в Киеве таковые выставили: полный уход России с территорий, которые киевский режим считает своими, включая Крым и Донбасс.

Тем временем Бундесвер начал обучать украинских солдат применению самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Об этом федеральное министерство обороны сообщило в Twitter.

«Сегодня началось обучение украинских солдат обращению с одной из самых современных артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000. Важно то, что это явный знак нашей солидарности. Однако Германия не становится участником войны путем обучения или доставки», – сообщили в ведомстве.

Обучение ведению боевых действий на одном из наиболее современных артиллерийских комплексов пройдут 18 украинских экипажей.

Как отмечает DW, накануне украинские военные прибыли из Польши в Рейнланд-Пфальц на самолете бундесвера.

Их обучение началось 11 мая в артиллерийской школе бундесвера в Идаре-Оберштайне, оно проводится совместно с вооруженными силами Нидерландов. Обе страны передали Украине 12 САУ PzH 2000, семь из них – Германия.

Накануне федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что Германия намерена передать Украине артиллерийские системы после обучения украинских военных.

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