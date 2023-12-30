Оптимизм Басурина: «Сталинград» позади, впереди – «Курск»

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Если будет сломлено сопротивление ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях, победа может наступить уже в следующем году.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если по аналогии того, что происходило, этот год это был 1942-й, когда была попытка немцев пройти на Кавказ, и после этого Сталинградская битва. В этом году у нас должен наступить «Курск». Потому что движение, которое происходит сейчас на Донецком направлении, на Артёмовском направлении и на Харьковском направлении, говорит о том, что «Курск» наступает. И вот когда будет сломлено сопротивление на Донецком направлении и на Харьковском, тогда можно сказать, что в 2024 году будет великая победа», – заявил Басурин.