Оптимизм Медведева по оснащению армии вызвал жаркие споры
Благодаря ударной работе предприятий российского ВПК, Россия будет иметь намного больше танков, чем Запад поставит Украине.
Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Производим самые современнее российские виды вооружений в ситуации, когда нас пытаются лишить комплектующих и перекрыть кислород по отдельным направлениям.
Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, и мы истратим все. Эти бесконечные разговоры: закончились снаряды, закончились танки, ракеты и т.д. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс сделали. Прокалькурируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистическим расчетам», – сказал Медведев.
Он считает, что российские танки по тактико-техническим характеристикам намного превосходят западные.
«Допустим, тот же танк Т-90М, «Прорыв» – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса. Он манёвренный, быстрый и реально очень хорошо работает», – сказал Медведев.
По его словам, в России сейчас создаются новые военные производства, в частности, беспилотных летательных аппаратов.
«Что касается беспилотников, они, конечно, появляются. Разведывательные беспилотники у нас нормальные уже, и мы наладили их производство. Второе, что у нас уже тоже есть и что работает очень хорошо – это так называемые барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе. То есть это тоже беспилотник, но у которого одна задача – плюхнуться точно в цель. Такие барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на Калашникове, связанных с ним предприятиях, они показывают великолепное качество.
Нам всё говорят: «Это иранское что-то». Вот это вот – абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом. Такая линейка у нас уже тоже есть», – сказал Медведев.
Он отметил, что России теперь нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников. Несколько образцов у нас существуют. Медведев уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев.
Однако закончил зампред Совбеза свой рассказ о вооружениях неожиданно.
«Беспилотники это важно, но, слава Богу, что у нас есть паритет и даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это для существования нашей страны еще важнее. Если бы не было этого, тогда бы точно разорвали на куски», – сказал Медведев.
Военный эксперт Борис Рожин считает, что стране нужен еще как минимум один танковый завод и 2-3 завода по производству колесной и гусеничной бронетехники.
«С учетом роста объемов производства и массовой расконсервацией старых машин, мы можем наблюдать очевидную картину, когда фронту требуются тысячи танков, что и дает ответ на вопрос, зачем СССР производил тысячи танков и хранил десятки тысяч. Чтобы когда они понадобятся – все это уже было. И благодаря этому труду наших предков, мы до сих пор пользуемся тем, что они заготовили для нас. А сколько было истерик отечественных либералов «ко-ко-ко, тупые совки зачем-то производили много танков», – напоминает Рожин в своем ТГ-канале.
«В длинном интервью Медведева о танках сказано, что Т-90 Прорыв – лучший в мире танк. Армата даже не упомянута. Свидетельствует о многом», – заметил публицист Егор Холмогоров.
Телеведущий Артем Шейнин считает, что российское военное командование преступно недооценило важность оснащения частей БПЛА, и отставание до сих пор не преодолено.
«Про то, что Байрактар не вундерваффе, спору нет. Просто БПЛА. И да, ничего фантастического. Как и большинство дронов, применяемых с первого дня СВО украинскими формированиями.
Чего не скажешь про нашу армию – с первых дней СВО многие боевые подразделения понятия не имели, по сути, как применяются дроны. И как рассказывали мне многие, кто воюет с первых дней, с интересом и удивлением разглядывали зависавшие над их головами «странные жужжалки». И не сразу даже связали эти «жужжалки» с удивительной точностью прилетов по нашей технике.
Это для понимания того, насколько «в последние годы» Россия отставала от других в развитии беспилотников. Очень дорогое и кровавое вышло обучение и догоняние. Надеюсь, в свое время будут проведены соответствующие разбирательства для выяснения причин и виновных этого «отставания», – написал Шейнин.
Журналист Дмитрий Борисенко весьма критически оценил слова Медведева.
«Это из той же серии, что и батальон танков «Армата» уже почти доехавший на фронт? А можно полюбопытствовать у Дмитрия Анатольевича – начинка этих новых дронов чья будет? Ведь это самое главное в любом беспилотнике – начинка…Так вот начинка чья будет? Китайская?
А если Китай, вдруг, по какой-либо причине остановит поставки этой начинки, то что произойдет, Дмитрий Анатольевич? Правильно…у нас не будет наших новых дронов. Так зачем опять выдавать желаемое за действительное?
Пока у нас нет собственного полного цикла производства дронов, говорить о том, что мы обладаем своими беспилотниками, можно с очень большими оговоркам.
А еще, пока у нас не будет собственного мощного производства армированных волокон, мы не сможем в достаточном количестве и по дешевой цене производить хорошие броники и шлемы, пока у нас не будет качественной легкой промышленности, мы не сможем делать куртки уровня австрийской «Каринтии» (в которой так любят щеголять некоторые наши чиновники, приезжая для пиара в зону СВО), а еще мы не сможет делать обувь уровня Lowa.
Пока у нас нет хорошей электронной промышленности, мы не сможем решить огромные проблемы со связью в подразделениях. И так далее и т.п.», – написал Борисенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.