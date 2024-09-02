«Оптимизма мало»: в свой день рождения ПМР переживает самый тяжелый период после войны

Приднестровская Молдавская Республика отмечает 34-ю годовщину создания. Государство было провозглашено 2 сентября 1990 года на II Чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней левобережных районов Днестра на основании воли многонационального населения края, выраженного в ходе референдумов. Образование республики стало ответом на распространение национализма в Молдове, принятие молдавским парламентом дискриминационных законов о языке, начавшуюся румынизацию и латинизацию. Жители Приднестровья пожелали сохранить равенство языков, традиции и культуру, право жить на собственной родине в безопасности. В 1992 году приднестровцам свой выбор пришлось отстаивать с оружием в руках.

Сегодня Приднестровье живет и трудится, сохраняя курс, взятый больше трех десятилетий назад. Однако атмосфера в обществе пропитана тревогой за будущее. Неурегулированные отношения с Молдовой, региональный военный кризис, жесткие экономические санкции к приднестровским предприятиям влияют на социальное самочувствие, демографические показатели. Сам День Республики отмечается уже несколько лет без военного парада и пышных торжеств. После серии терактов, произошедших весной 2022 года, в ПМР действует повышенный уровень террористической опасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

С чем подошло Приднестровье к 34-й своей годовщине и что впереди? «ПолитНавигатор» собрал комментарии экспертов, которые рассуждают о том, что достигнуто за эти годы, что вызывает тревогу и каковы перспективы безопасности республики.

Андрей Сафонов, политолог:

– Приднестровье живет в максимально тяжелых условиях за всю свою историю, не считая военные месяцы 1992 года. Тем не менее, заставить сдаться нас не удалось, потому что ПМР ведет, с одной стороны, гибкую политику, ни с кем не ссорясь (а те сшибки, которые происходят, не нами инициируются); с другой – не поступаясь национальными интересами страны. Поэтому сохранение государственности – главный итог. Остальное будет сделано.

Думаю, нас после выборов в Молдове попробуют раскачать и взорвать, совмещая внешний нажим и разрушение экономики и социальной сферы через экономическое удушение. Они ставят на прекращение подачи газа из России к нам. Думается, мы будем получать его через иную трубу, а Кишинев будет требовать за него огромные деньги, невзирая на то, что газовая сделка – это двусторонний российско-приднестровский вопрос. Будет газ – будет и надежная основа для работы наших заводов, а заодно и для поставок недорогой электроэнергии в Молдову, от Молдавской ГРЭС из Днестровска. Это в какой-то мере удерживало до сих пор кишиневские власти от начала реальной драки с Приднестровьем. Но сейчас много тревожнее, так как правящий режим несамостоятелен, он нередко напоминает тряпичную куклу в руках Запада и Румынии. Где гарантия, что, получив жесткое требование развязать новую войну на Днестре, он удержится от выполнения такого приказа? Поэтому самая надежная гарантия мира – это военная сила. Своя и союзная. Нужно крепить свою армию и усиливать взаимодействие с союзными российскими войсками. Но не забывать при этом о дипломатии и медийной работе. А именно: настойчиво требовать выполнения ранее подписанных с Молдовой договоренностей, добиваться возобновления переговоров в формате «5+2», а также специальной декларацией закрепить мир на Днестре. И пусть все участники вышеуказанного формата подпишут такой документ! Но повторим: то, что наше государство живет, работает и развивается, пусть и с трудом, в столь сложных условиях – это доказательство силы нашего народа и жизнеспособности приднестровских государственных институтов.

Анатолий Дирун, политолог:

– В условиях войны на территории Украины государственность каждой постсоветской республики проходит своеобразный тест на устойчивость. Не стало в этом плане исключением и Приднестровье. Региональная модель баланса интересов России и Запада в Приднестровье пока демонстрирует свою стабильность. Тем самым решая главную задачу – обеспечения мира в регионе. Серьезная (теневая) работа, негласные коммуникации между Тирасполем и Кишиневом также позволяют снимать оперативно возникающие вопросы. Несомненно, ни о каком политическом диалоге по урегулированию конфликта сейчас не может быть и речи. Туман войны и будущей европейской модели безопасности не создают предпосылок для политического диалога между сторонами. Более того, Тирасполю сейчас важно найти максимум резервов для сохранения стабильности внутри республики с учетом предстоящих газовых вызовов с 2025 года. Несомненно, что окончание войны на Украине, которое можно прогнозировать на конец 2025 года или начало 2026 года, повлияет на формат отношений между Тирасполем и Кишиневом. Но пока как Молдове, как и Приднестровью, надо прожить сложный политический сезон.

Игорь Шорников, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

Есть ощущение, что свою 34-ю годовщину Приднестровье встречает на минорной ноте. Республика живет в полублокаде и в постоянном ожидании плохих для себя новостей. Со стороны Кишинева и западного сообщества в лице ОБСЕ нет подвижек к возобновлению диалога, напротив, там строят планы дальнейшего удушения ПМР.

Ситуация с обеспечением республики газом не добавляет оптимизма, транзит через Украину скорее всего прекратится, а на каких условиях газ будет поступать в дальнейшем, точно неизвестно. Кризисные явления в соседних государствах быстро накаляются, и как они отразятся на жизни приднестровцев, приходится только гадать.

Впереди – неопределенность, это гнетет.

При этом нужно отметить, что в Приднестровье – мир. Это большое достижение, учитывая региональную ситуацию. И этот большой плюс с лихвой перекрывает любые минусы. Российский миротворческий контингент остается зримой гарантией безопасности и поддержки.

Даже психологический эффект российского присутствия сегодня важен. Приднестровье живет в условиях постоянного информационного давления, жителей республики убеждают изменить избранный ими вектор геополитического развития, навязать мнение, что «Россия – это война, а Евросоюз – это мир и благополучие».

Приднестровцы, испытавшие тяготы войны в 1992 году, всегда связывали мир с Россией, а войну и агрессию – с западной политикой на постсоветском пространстве. Путем несложных психологических манипуляций людям пытаются доказать, что черное – это белое, а белое – это черное. Опасность в том, что молодое поколение, незащищенное собственным опытом, может поверить в евросоюзовскую мифологию, которая успешно работает в других странах.

Правда, в последние годы возведенная в абсолют русофобия и некоторые ультралиберальные «ценности» работают против идеи евроинтеграции, но, как мы видим на молдавском примере, системный подход творит чудеса, людей можно заставить забыть собственный язык и заставить их сменить идентичность.

Угроза утраты той исконной приднестровской идентичности, которая понимается как составная часть тысячелетней российской цивилизации, это, как мне представляется, – главный вызов для республики на текущий момент.

Мы должны помнить, что двигало приднестровцами 35 лет назад, – стремление защитить собственные человеческие права, право говорить на родном языке и стремление сохранить государственное единство с Россией. Для этого и создавалась республика.

Что касается перспектив безопасности, мне представляется, что сейчас, как ни странно, для Приднестровья стало гораздо меньше угроз, чем было еще год назад. Да, региональная нестабильность никуда не делась, и западные страны неизвестно на что толкнут Кишинев, чтобы удержать у власти свою марионетку. Но многое указывает на то, что западный «дранг нах остен» уже выдохся морально и идеологически, население на Западе не понимает и не поддерживает политику собственных властей. А значит, эскалация напряженности будет спадать. Украинский кризис неизбежно подойдет к своему логическому завершению, и это станет прологом реального урегулирования на Днестре.

Говорят, что самый темный час всегда перед рассветом. Думаю, Приднестровью немного осталось потерпеть.