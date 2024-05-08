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Издание EUobserver публикует утечку черновика 14-го пакета евросанкций против России. Одной из «фишек» готовящегося документа станет запрет политическим партиям, фондам и медиа в странах ЕС получать российское финансирование.

Отмечается, что в запрете на финансирование могут быть сделаны исключения в случае, если это «никоим образом не будет мешать демократическим процессам в союзе», при этом о подобных разрешениях нужно будет уведомлять Еврокомиссию.

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В опубликованном изданием черновике говорится, что ограничение российской финансовой поддержки «направлено на защиту целостности политических процессов Евросоюза, защиту граждан Евросоюза от манипуляций и защиту внутренних дел союза от злонамеренного вмешательства».

Странам-членам ЕС будет предложено сообщать друг другу о национальных «штрафах, наложенных за нарушения». Предлагаемый шаг призван закрыть лазейку после того, как предыдущие санкции уже запретили России лоббировать в ЕС и отключили основные российские средства массовой информации.

Euobserver называет эту меру ответным ударом после обвинений в том, что Россия влияла на выборы в ЕС — так называемое «дело Russiagate», жертвой которого стало чешское медиа под названием «Голос Европы», обвиненное в том, что оно якобы платило евродепутатам за распространение «пророссийской информации».

Среди тех, кто был замешан в этом, называли политиков из немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра и Петра Быстрона, они отвергали обвинения. Показательно, что раздувание этого скандала совпало по времени с выборами в Европардамент, на которых у АДГ есть хорошие шансы.

Издание Euobserver пишет, что 14-й пакет санкций должен быть согласован к июлю.

«А это означает, что они не сделают ничего, чтобы остановить вмешательство России в выборы в Европарламент в этом году, которые начнутся 6 июня», – сетуют журналисты.

Если эти меры будут приняты, ситуация с криминализацией иностранного финансирования из недружественных стран станет зеркальной, ведь в РФ уже действуют соответствующие нормы и целый ряд недружественных медиа признаны иноагентами и нежелательными организациями. Так что идущая полным ходом холодная война просто выйдет на более высокий уровень.