Опубликовано досье на одного из организаторов блокады Крыма

25.04.2019, Херсон, Михаил Рябов

Экс-губернатор Херсонской области Андрей Путилов – один из тех, кого ждёт неминуемое уголовное преследование за организацию незаконной блокады Крыма, разжигание межнациональной розни, поддержку исламистских батальонов и криминальное обогащение на разворовывании советского наследия.

Соответствующее досье на Путилова опубликовал экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам автора, Путилов – «преступник, фашист, бандеровский нацист, убийца собственного народа, который будет на скамье подсудимых и получит пожизненный срок».

Как напоминает Журавко, Путилов еще в «нулевые» примкнул к ющенковской партии «Наша Украина» вскоре после первого украинского переворота 2004 года. Спустя десять лет он принимал активное участие в Евромайдане, устанавливая там палатки с целью изобразить массовую поддержку путчистов со стороны Херсонской области. Впоследствии как активный участник беспорядков Путилов получил от пришедших к власти нацистов должность гауляйтера родного региона – исторической части Новороссии.

«Путилов долгий срок был на высоких руководящих должностях майданной власти, что должно быть отягчающим обстоятельством в его преступлениях и определить ему максимальный срок при назначении наказания за участие в фашистском заговоре на Украине», – уточняет экс-депутат.

«Не только херсонцы помнят холуйское выслуживание Путилова перед отщепенцами татарского народа, а именно перед Мустафой Джемилевым. Не успел тот заявить, что Украина должна ввести в отношении Крыма полную блокаду, как уже через несколько месяцев, в июле 2015 года, на заседании Совета обороны в Геническом районе глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Путилов заявил о прекращении поставок товаров в «аннексированный Крым», под предлогом борьбы с «контрабандой»… Путилов всем запомнился тем, что грозился продавать воду в Крым по мировым ценам. Но что-то у придурка пошло не так. Не получилось», – напоминает Журавко.

«Как губернатор, Путилов поддержал в ноябре 2015 года и энергоблокаду Крыма.

Он же известен и как ярый русофоб, так как закрыл почти все русские школы в регионе.

Всегда очень любил фотографироваться с «воинами света», т. е. теми, кто приезжал в Херсон из зоны АТО, чтобы отдохнуть после массовых убийств мирного населения Донбасса», – подчеркнул политик.

Журавко объясняет, что Путилов является не только прислужником украинских фашистов, но и местным олигархом-коррупционером, сколотившим состояние на разворовывании советского наследия.

«Со своим папинькой – Станиславом Путиловым, Андрюша долгие годы занимается полукриминальным бизнесом по выплавке алюминиевых чушек на приватизированных советских мощностях. Сотни километров алюминиевых проводов, алюминиевые изделия для бытовых нужд населения (кастрюли, миски, баки и т. п.), алюминиевые промышленные изделия (клемы, станки, конструкции, лестницы и т.д.), – все, что массово пропадает на подворьях населения и различных предприятиях, – все это идет в топку печей семьи Путиловых, из чего они извлекают прибыли в свободно конвертируемой валюте в очень солидных миллионных размерах», – поясняет Журавко «секрет» успеха семейства херсонских бандеровцев.

«У Путиловых еще множество подставных фирмочек, через которые они отмывают НДС. Кстати, как вы думаете, сколько этот гаденыш платит за отмывку НДС? А платит 30% налоговым органам от получаемых из бюджета многомиллионных сумм, фактически, народных денег.

Но зато из прибыли своего бизнеса папа и сын Путиловы держат нужных людей, которых потом расставляют на нужные им государственные должности в регионе. Так, общеизвестным фактом для херсонцев является тот, что некая Валентина Сичевая с 1994 по ноябрь 2014 года, как директор, возглавляла частное предприятие «Аудит-гарант» города Херсона. При этом, она, как финансист и аудитор, держала на постоянном обслуживании бизнес Путиловых.

В знак благодарности за личную преданность делу семьи и рвение в работе отец – Станислав Путилов решил со своим сыном Андреем Путиловым кадровый вопрос, в результате чего Сичевая, сразу после назначения того губернаторам, стала у него первым заместителем. И находилась она на этой должности даже дольше, чем ее шеф был губернатором, которого сняли в 2015 году.

Хочу чтобы вы знали, что эта барышня – Сичевая, проводила все криминальные схемы Путиловых, а также обеспечивала помощь АТОшникам, т. е. кровавым убийцам людей на Донбассе. Она же финансировала помощь в виде военной амуниции, приборов ночного видения, биноклей, продуктов питания, особенно для так называемых «добровольческих» батальонов «Херсон», «Аскер» и других националистических боевых групп»,- описывает схему экс-депутат.

«Но, как говорят, дама держала «туфелькой» дверь администрации, чтобы та не «захлопнулась», аж до 2016 года, пока отец и сын Путиловы не решили кадровый вопрос назначения на должность губернатора Херсонской области юриста их частной фирмы – Андрея Гордеева. И уже эта креатура Путиловых пребывала в должности в аккурат до подведения итогов первого тура голосования. Но в первых числах апреля сего года и этот «человек Путиловых» должен был покинуть губернаторский пост, так как вызвал гнев своего босса – Петра Порошенко – тем, что не обеспечил тому более высокого результата», – пишет Журавко.

«Хочу процитировать его слова: «Русские для нас враги. Они у нас отняли Донбасс, Крым. Они устроили войну. Они пришли на нашу землю. Их надо мочить. Слава Украине!» Вот из-за таких, как он, Херсонская область находится в нищете, пребывает в хаосе и в беде», – рассуждает автор.

По его данным, сейчас «Путилов усиленно ищет подходы к Зеленскому, как новоизбранному президенту».

«Ведь он понимает, что, если не найдет себя в команде нового гаранта напрочь поруганной Конституции Украины, то и бизнес, и тяжкими трудами собранные капиталы, да и свободу, может враз потерять», – поясняет Журавко.