Опубликовано видео избиения верующих Московского Патриархата на Украине

17.03.2019, Винница, Владимир Гладков

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская адепты раскольнической ПЦУ, которую признал Константинопольский Патриарх, избили верующих канонической УПЦ Московского Патриархата, пытавшихся отстоять свой храм от захвата украинскими националистами.

Видео инцидента обнародовал архиепископ УПЦ МП Винницкий и Барский Варсонофий.

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Накануне прихожане Спасо-Преображенского храма обнаружили, что замки на церковных дверях залиты эпоксидной смолой. Община посчитала, что националисты готовят захват. Тогда настоятель – священник Василий Алмухамед вместе с прихожанами-мужчинами решили остаться в церкви на ночь, чтобы предотвратить срыв запланированной на утро архиерейской службы.

Прибывший с утра архиепископ Варсофоний попытался начать переговоры с раскольниками, которые окружили храм, заблокировав находящихся внутри прихожан с настоятелем, однако националисты применили физическую силу.

«Все начиналось с того, что заперли о. Василия, настоятеля, в храме, а ко мне, правящему архиерею, применили физическую силу. Я пришел один к представителям ПЦУ поговорить, чтобы услышать их позиции и претензии ко мне, но, к сожалению, слушать никто не хотел… Ко мне применили физическую силу и оттеснили к забору, это увидел о. Василий и прихожане в храме и силой открыли дверь», – написал Варсофоний в фейсбуке.

Община УПЦ МП подала заявление по поводу инцидента в правоохранительные органы, однако на справедливое расследование надежды нет, учитывая позицию руководства Украины, провоцирующее гонения на каноническую Церковь.