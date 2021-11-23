Опубликовано видео похожего на Лещенко человека, нюхающего белый порошок

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Новости Украины

Бывшего журналиста и депутата Верховной рады прошлого созыва, экс-члена набсовета «Укрзализницы» Сергея Лещенко, обслуживающего ныне интересы президента Владимира Зеленского, якобы застали за процедурой, похожей на употребление наркотиков.

Видеозапись, на которой якобы Лещенко через трубочку нюхает белый порошок, опубликовал в своем блоге бывший соратник Зеленского депутат ВР Гео Лерос, изгнанный из правящей партии «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лерос заявил, что подобным занимаются и глава офиса президента Андрей Ермак, и сам глава государства.

«Теперь раскрыта тайна бредней Сергея Лещенко. Мне уже подтвердили, что видео не фейк. P.S. Напомню, это развлечение общее у Ермака, Зеленского и его окружения», – написал Лерос.

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Его сообщение собрало много язвительных и ироничных комментариев.

«Ну все верно, бывший железнодорожник никак не может бросить дорожку», – пишет Сергей Коцур.

«Стрептоцид от насморка, всего-то», – добавляет Олег Федорончук.

«Принимает вакцину», – иронизирует Виталий Отрешко.

При этом сам Лещенко в своем блоге назвал видео монтажом.

«Вышло видео, где вроде бы я что-то нюхаю, вероятно, кокс. По этому поводу есть несколько вопросов и замечаний:

Первый. Почему это вышло на анонимных телеграмм-каналах, а не в «Свободе Слова Савика Шустера» на ТРК «Украина»? Демократия так демократия. Второе. Если подписываете, что это июнь, то одевайте меня в футболку или рубашку, а не в шерстяной пиджак и шерстяную светлую водолазку. Я их ношу в холода.

Третье. Дорисуйте еще обручальное кольцо на правой руке. Я его никогда не снимаю, а на «видео» почему-то нет», – отмечает экс-депутат.

«Четвертое. Подтверждаю, что лучший кокс из Авдиевского коксохима Рината Ахметова. Примечательно, что это видео распространил целый народный депутат Гео Лерос. Это хорошо, потому что это дает возможность оценить правдивость всех других его разоблачений. Ну и канал «Прямой», как же без него. Наркотики – это фишка этого ТВ-канала еще с президентских выборов 2019 года», – резюмировал Лещенко.