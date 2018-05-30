30.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Опубликовано видео разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР

Командир батальона ВСУ «Север» под псевдонимом Ophidian Asp опубликовал в своем блоге видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР.

Так комбат отреагировал на заявления о победах украинской группировки на фронте в последние дни.

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Украинского военного, в частности возмутили публикации т.н. волонтера АТО Юрия Мисягина, который рапортовал об успешном наступлении.

«Передаю привет Юрию Мисягину, который рассказывает о каких-то наших неслыханных победах. Перечисляет какие-то захваты новых позиций, уничтожение непонятной техники врага, проведение удачных спецопераций по освобождению населенных пунктов, которые давно находятся под нашим контролем. Весь его бред уже надоел, из-за того что там нет даже капли правды.

Вот запись с нашего беспилотника, который мы отправили на разведку под Горловкой, но по дороге он снял ужасные кадры нашей техники, которая пылает и взрывается. Только в этот день был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, подбиты две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники. О каких победы ты рассказываешь Мисягин? Приди в себя Юра!!», – написал украинский комбат.

Перепалку украинцев в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Командир спецбата «Север» ВСУ, занимающегося воздушной разведкой, передает пламенный привет дол***бу Юре Мысягину, который ежедневно чего-то там у нас уничтожает, клянча грошики. Он выложил видео со своего беспилотника, случайно запечатлевшего разгром боевой техники ВСУ, в результате точного огня ВС ДНР. Судя по кадрам, это поражение боевой техники противника под Горловкой, когда Александр Захарченко отдал приказал уничтожить вражеские орудия, обстреливающие мирные кварталы ДНР», – пояснил Бердичевский.