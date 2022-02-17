Опубликовано видео разрушений после обстрела ВСУ жилых домов ЛНР и ДНР

17.02.2022  18:15 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ходе сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе, под огнём украинских вооружённых формирований пострадали дома мирных жителей как ДНР, так и ЛНР.

Об этом сообщают республиканские информационные ресурсы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе, под огнём украинских вооружённых формирований пострадали дома...

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По информации Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов со стороны ВСУ было разбито восемь жилых домов.

Сообщается, что на данный момент подтверждено повреждение трёх жилых домов, еще в пяти домостроениях выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня ВСУ.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские вооружённые формирования обстреляли районы Золотого-5, сёл Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Лозовое, Раевка, а также поселок городского типа Донецкий. При этом, помимо прочего, село Николаевка ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм, в результате чего был поврежден газопровод.

Агентство «ЛугИнформЦентр» опубликовало кадры с мест «прилёта» украинских снарядов по жилому дому в Николаевке.

«Залетело и в кухню, и на балкон, только я отошла. Слава Богу, никто не пострадал. В школе и в садике [в непосредственной близости] дети были, а так бы вообще. Крыша подпрыгнула», – рассказала жительница населённого пункта.

Кроме того, под обстрел попала и столица ДНР. Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал сюжет с места обстрела Петровского района Донецка. Он показал смертоносные осколки, которые чудом не попали по людям.

«Центр района, недалеко находится исполком. Это осколок от 122 мм, он пробил остекление, попал в шифоньер, от него отрикошетил и залетел в соседнюю комнату. Хорошо, что в этот момент никто не стоял возле окна», – рассказал Руденко.

По информации Представительства ДНР в СЦКК, на данный момент в районе пострадало три дома.



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