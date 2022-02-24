Опубликовано видео захода российских танков из Крыма
24.02.2022 10:30 (Мск), Киев
Российская бронетехника заходит на Украины со стороны Крыма.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.
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«С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники», – говорится в сообщении.
Также украинские пограничники публикуют соответствующее видео.
Ранее, Госпогранслужба Украина заявила, что страна атакована при поддержке Белоруссии и заверила, что украинские пограничники ведут ответный огонь.
Правда, российское Минобороны опровергло эту информацию, уточнив, что произошло с ВВС Украины.
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