Опубликовано видео захода российских танков из Крыма

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Новости Украины

Российская бронетехника заходит на Украины со стороны Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.

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«С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники», – говорится в сообщении.

Также украинские пограничники публикуют соответствующее видео.

Ранее, Госпогранслужба Украина заявила, что страна атакована при поддержке Белоруссии и заверила, что украинские пограничники ведут ответный огонь.

Правда, российское Минобороны опровергло эту информацию, уточнив, что произошло с ВВС Украины.