Опубликовано видео захода российских танков из Крыма

24.02.2022  10:30 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российская бронетехника заходит на Украины со стороны Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.

Российская бронетехника заходит на Украины со стороны Крыма. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает...

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«С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники», – говорится в сообщении.

Также украинские пограничники публикуют соответствующее видео.

Ранее, Госпогранслужба Украина заявила, что страна атакована при поддержке Белоруссии и заверила, что украинские пограничники ведут ответный огонь.

Правда, российское Минобороны опровергло эту информацию, уточнив, что произошло с ВВС Украины.

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