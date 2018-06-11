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Опубликованы доказательства подготовки ВСУ к полномасштабной войне
Командование ВС ДНР предоставило кадры со сбитых 10 июня украинских БПЛА, на которых зафиксирована запрещённая Минскими договорённостями украинская боевая техника.
На кадрах можно увидеть САУ, танки, сконцентрированная в Артёмовске, Константиновке и Донском (Волновахского района), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что такое количество боевой техники говорит о намерении командованием «ООС» возобновить боевые действия.
Важно отметить, что ВСУ скрывают данную технику в жилых кварталах населённых пунктов. Фактически командование «ООС» использует мирное население Донетчины в качестве живого щита.
Отметим, что удаление данной техники от линии боевого соприкосновения составляет 18 – 22 км.
Метки: конфликт в Донбассе
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