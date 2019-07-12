Опубликованы доказательства причастности «хозяина Молдовы» к «краже века»

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый заявил, что располагает второй и третьей секретными частями отчета частной независимой американской аудиторской компании Kroll Inc, которая была нанята в 2015 году Национальным банком Молдавии для расследования аферы по выведению в 2014 году из молдавский банков от одного до трех миллиардов долларов (по разным данным). Там указаны имена реальных бенефициаров «кражи века».

Об этом Усатый заявил на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее генпрокуратура передала в СМИ первую часть отчета (и то с купюрами), в которой фигурировал только миллионер и муж певицы Жасмин Илан Шор, который и так уже был осужден по этому делу на 7 лет. Правда бизнесмен чудесным образом не только не сел, но и стал депутатом национального собрания, а после смены власти сбежал из страны.

«Я понял, что власти покрывали Шора не потому, что он им нужен, а потому что представители власти були участниками «кражи века». Здесь прописано, что Плахотнюк (Влад Плахотнюк, бежавший из страны олигарх, считавшийся «хозяином Молдовы» -ред.) был основным бенефициаром, а Шор — администратором этого проекта. Там есть и Филат (Владимир Филат, бывший премьер-министр Молдавии, сейчас отбывает 9-летний срок в тюрьме — ред), и много других лиц», – заявил Усатый.

Он показал оглавление второй части отчета Kroll, где вторая глава озаглавлена «Связь Плахотнюка с премьер-менеджментом». По словам Усатого, в отчете также есть данные о финансировании из украденных денег ряда политиков и СМИ.

«Дали всем сбежать, но давайте хотя бы привлечем к ответственности», – заявил Усатый.

Он потребовал, чтобы его сегодня пригласили в парламент страны. Там он готов передать весь 150-страничный доклад депутатской комиссии, расследующей кражу миллиарда. Публиковать доклад он пока не собирается, поскольку он официально засекречен в Молдавии.

«Это атомная бомба, хотя по цифрам видно, что не все нашли», – сказал Усатый.

В 2014 году из трех молдавских банков, которые управлялись миллионером Иланом Шором, мужем певицы Жасмин, были выведены все активы, деньги сняли даже с депозитов пенсионеров. Это стало возможным, потому что в 2012 году правительство Влада Филата изменило законодательство Молдавии в сфере кредитования. Банки Шора выдавали кредиты неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Было похищено по разным данным от одного до трех миллиардов долларов.