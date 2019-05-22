Опубликованы документы, уличающие Порошенко в бизнесе на крови украинских военных

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Опубликован нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, бывший президент Петр Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое оффшорное предприятие BATTERY INVESTMENT CORP, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Уличающие Порошенко документы опубликовал открывший охоту на бывшего президента украинский юрист Андрей Портнов.

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“Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

По словам юриста, основной целью новой компании после переоформления документов было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

“После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьёмся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах”, – утверждает Портнов.

Также Андрей Портнов сообщил, что новый панамский офшор Порошенко BATTERY INVESTMENT CORP вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, “которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову”, – добавил юрист.

Портнов дал ссылку на выписку из реестра Минюста, свидетельствующую об этой сделке бывшего президента.